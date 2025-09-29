俄羅斯大力干擾 摩爾多瓦親歐派仍勝選

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

不畏俄羅斯假訊息攻勢，摩爾多瓦親歐執政黨單獨過半！摩爾多瓦28日國會選舉結果出爐，親歐的執政黨「行動團結黨」獲得49.5%的選票與54席，遠比第二的親俄反對黨25%、27席多，親歐執政黨將繼續執政。摩爾多瓦長期受到俄羅斯資訊戰攻擊，俄羅斯在本次選舉據稱投入1億歐元，設法操縱媒體。

面臨俄國軍事威脅

根據《英國廣播公司》報導，現任總統桑杜領導的「行動團結黨」在101席國會中有望獲得54席單獨過半，就不需要與其他小黨進行合作。此次選舉的投票率52.14%也創下近次選舉新高，不過在遠端投票的義大利、羅馬尼亞、西班牙與美國都有傳出投票站受到炸彈威脅，仍不妨礙選舉順利進行完成。

雖然選舉結果顯示摩爾多瓦多數民眾仍希望親近歐盟，但摩爾多瓦與烏克蘭交界的德涅斯特河沿岸共和國仍在俄羅斯的軍事佔領下，摩爾多瓦始終面臨邊境動亂與軍事威脅的陰影；此外，《法廣》提到，摩爾多瓦在大選期間持續面臨俄羅斯的媒體戰威脅，俄羅斯預計在此次選舉投入1億歐元操弄輿情。

親俄訊息遠超他國

2022年該國雖然禁止俄羅斯金援的電視節目上線，但戰場很快就轉移到網路，例如抖音、臉書的Pages與Telegram，並以匿名粉專宣傳摩爾多瓦總統桑杜貪汙2400萬歐元，而且還有藥物成癮問題；2024年12月到2025年3月，每百萬居民就被投放至少11250則親俄相關訊息，比羅馬尼亞高18倍，也比歐盟平均高56倍。

《基輔獨立報》提到，中歐在俄烏戰爭前後，其實就是歐盟與俄羅斯兩大勢力的競爭熱點，包括波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、摩爾多瓦、捷克、斯洛伐克等國都有受到俄羅斯假訊息的攻擊，作為地緣政治衝突的最前線，國際都相當關注中歐的政經局勢。

