快訊

日本新冠、台灣流感 林氏璧揭前往日本旅遊別忘了先做「這件事」

美加夜空驚現「神秘火球」！200多人目擊 專家揭曉真實身分：非流星

身分出爐！花蓮光復尋獲第18具遺體 指紋比對是苦尋多日的他

EEA報告：歐洲對抗氣候變遷居全球首位 但遠不足

中央社／ 哥本哈根29日綜合外電報導

歐洲環保署（EEA）今天發表最新報告指出，歐洲在對抗氣候變遷方面雖居全球領先地位，但仍須擴大力道來保護自然環境，提升因應全球暖化的韌性。

這份報告針對歐洲各國當前環境問題進行評估。歐洲環保署聲明說：「雖在減少溫室氣體排放及空氣污染方面已有顯著進展，但歐洲整體環境狀況依然不佳。」

歐盟成員國上週於聯合國氣候高峰會中，因27國之間意見分歧，未能提出2035年進一步削減溫室氣體排放的正式計畫。

同時，歐盟各國也未能就歐盟執行委員會（European Commission）的雄心提案達成一致共識，其內容是在2040年以前，碳排量應在1990年的基礎上減少90%。

根據報告，歐盟自1990年以來溫室氣體排放已減少37%，遠優於中國及美國等其他主要排放國。這得益於化石燃料的使用減少，以及自2005年來使用再生能源的數量倍增。

但歐洲環保署指出，各國仍須加強落實「歐洲綠色政綱」（European Green Deal）的政策與長期永續措施。歐洲綠色政綱是歐盟執委會上屆任期內推出的重要政策。

報告也指出，歐洲自然環境「持續面臨劣化、過度開發、生物多樣性喪失」等挑戰。這份涵蓋歐洲38國的報告顯示，水資源特別短缺，土地也被過度利用。

根據報告，歐洲約有81%受保護的棲地處於不佳或極差狀態，60%至70%的土壤已經退化，並有62%的水資源未達到良好生態狀態。

歐洲環保署表示，氣候變遷進一步加劇水資源短缺，但透過更有效的治理、技術創新、水循環再利用，以及提升公眾意識，就有機會讓農業、供水及能源領域節省高達40%的用水量。

報告強調，氣候變遷帶來的影響日益嚴峻，許多效應是間接產生的，包括基礎設施及生態系統受損，或導致物價飆升等問題。

EEA表示，歐洲多數建築並未設計來對抗高溫，且有19%歐洲居民無法讓住家維持舒適溫度。高溫熱浪出現頻率逐年升高，但38個會員國中，僅有21國訂定針對熱浪的健康應變計畫。

整體而言，1980年至2023年間的極端天候事件，如熱浪、洪水、土石流和野火，已在27個歐盟國家造成逾24萬人死亡。

這些事件造成的經濟損失也持續上升，2020年至2023年間，平均每年經濟損失是2010至2019年的2.5倍。

環保署呼籲歐洲必須調整社會與經濟結構來因應氣候變遷。

歐洲環保署「永續與公正轉型」（Sustainable andFair Transitions）部門主管甘茲萊本（CatherineGanzleben）於簡報會上表示：「追求永續不是選擇要做或不做，而是何時實施的問題。我們可以現在行動、或短期內行動，或是將之擱置，但若拖延，屆時付出的代價會更大。」

環保署 歐盟 氣候變遷

延伸閱讀

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

美要歐盟保證數位法不罰美企

歐盟擬祭50%鋼鐵高關稅 中媒諷「打不過就耍賴」

陸昨宣布減排目標 歐盟氣候主管嘆：這樣的雄心顯然令人失望

相關新聞

東京羽田機場驚傳火警！34輛消防車趕救火 航班暫未受影響

朝日新聞報導，東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警，目前仍持續滅火中，警視廳等單位正在確認是否有人受困。

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

俄羅斯共動用數量逾600的無人機及飛彈，徹夜空襲烏克蘭首都基輔市和烏國其他地方。烏克蘭總統澤倫斯基說，截至28日一早，這...

伊朗水電短缺、匯價探新低 民生雪上加霜

紐約時報28日報導，伊朗國內的經濟狀況已十分糟糕，除了水電短缺和預算赤字巨大，其貨幣「里亞爾」也貶值，如今外界預料，這些...

俄外長聯大演說 暗諷川普「政治盲人」

俄羅斯外長拉夫羅夫27日在聯合國大會演說，表示只有「政治盲人」才會期待烏克蘭能恢復2022年2月俄烏開戰前的國界。路透同...

拔指甲斷手指…阿根廷黑幫直播虐殺「違反幫規」3女 數千人抗議

阿根廷3名年輕女子失蹤5天後，24日被發現埋屍首都布宜諾斯艾利斯南郊一處住宅後院。當局調查稱事件涉及毒品幫派，行凶過程曾...

中國持續打「拒買牌」暫停採購重創美大豆農業

川普總統宣布實施對等關稅後，距離白宮設定的11月10日協議期限僅剩一個多月，美國農業再度成為貿易衝突的犧牲品。川普以為中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。