生育率不到0.75 南韓憂2040年代步入永久衰退

南韓生育率去年微幅回升到近0.75，但在經濟合作暨發展組織（OECD）裡仍敬陪末座，離人口結構穩定的生育率2.1甚遠。南韓央行警告，人口萎縮恐使國家到2040年代時永久衰退。

美國財經新聞網CNBC報導，南韓央行「韓國銀行」（BOK）去年評估，低到不能再低的生育率將是導致國家恐在2040年代步入長期衰退的因素之一。

另一今年5月由韓國開發研究院（Korea DevelopmentInstitute）發布的研究指出，人口結構轉變將持續拖累經濟成長，到2040年代可能降至接近零。在研究報告的預測中，南韓經濟在中等情境下可能於2047年開始萎縮，悲觀情境下甚至可能提早至2041年。

2024年南韓的生育率為0.748，較2023年的歷史新低0.721略有回升。相比之下，經濟合作暨發展組織（OECD）成員國2023年的平均值為1.43；一般認為維持穩定人口結構的人口替代水準須維持生育率在2.1（每名婦女平均生育的子女數）。

對南韓而言，不到0.75的生育率等於每50對夫婦只會有不到38個小孩，這將使勞動力在世代之間持續萎縮，導致削弱生產力並拖慢經濟成長。

面臨人口危機南韓政府並非無動於衷，首爾當局已陸續推出多項鼓勵新婚夫妻生育的措施，包括生育獎金與現金補助。根據2024年刊於「醫學倫理期刊」（Journal of Medical Ethics）的一篇論文，南韓政府過去16年間已投入超過2700億美元激勵生育。

南韓政府2023年甚至提出構想，若男性在30歲前育有3名以上子女，可獲免服義務兵役待遇。

然而相關努力均收效甚微。美國企業研究所（AEI）政治經濟學家艾伯斯達特（NicholasEberstadt）告訴 CNBC：「我認為沒有任何人口政策能顯著有效提高南韓的生育率。」

勞動力萎縮將使退休金與老人年金等相關制度入不敷出面臨破產危機。今年3月南韓通過18年來首次退休金改革，將國家相關基金的耗盡時間延後15年至2071年。南韓的4大退休金體系—軍人、私校教職員、公務員與國民老人年金裡，軍人與公務員的基金已耗盡。

專家表示，目前的改革將導致年輕世代支付更高保費卻領取更少給付，必然會引來相對剝奪感與外界批評，認為是將負擔轉嫁給未來世代。

徵兵來源縮小也將衝擊國防。南韓部隊現役人數已減少 20%降至約45萬人，低於2019年的69萬人；北韓則擁有全球規模最大的常備軍之一，兵力約123萬人。