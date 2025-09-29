澳洲電信商Optus再爆事故 10天兩度緊急電話中斷

快訊

中央社／ 雪梨29日綜合外電報導

澳洲電信巨擘澳星通訊公司（Optus）今天指出，雪梨以南地區發生緊急電話中斷事件，距離前一次大規模故障僅差10天，那次故障疑似因用戶未能及時獲得援助導致4人死亡。

路透社報導，澳洲政府一直要求澳星通訊解釋這些中斷情況。新加坡電信公司（Singtel）擁有這家澳洲第2大電信公司。

澳洲通訊部長辦公室發言人表示，澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）本週將與新加坡電信集團執行長袁坤滿見面。

新加坡電信說，袁坤滿將與澳星通訊董事長亞瑟（John Arthur）及執行長魯（Stephen Rue）一同出席會議。

新加坡電信發言人表示：「公司對此事高度重視，將全力配合澳洲政府及相關當局處理澳星通訊問題。」

澳星通訊今天指出，雪梨以南約100公里的達普托（Dapto）1個行動電話基地台故障，導致昨天上午服務中斷，包括緊急電話，影響4500人。

澳星通訊發言人透過電郵指出，「澳星通訊持續調查肇因…情況已恢復正常」，還說，「我們與警方確認，所有曾嘗試撥打緊急服務的用戶均安然無恙」。

9月18日發生長達13小時嚴重斷線事故，起因是一項網路防火牆升級作業，導致兩個州及北領地（Northern Territory）緊急電話服務中斷，約600名用戶可能受到影響，一些偏遠地區無法撥打電話，導致4人死亡。

這起事故引發澳洲民眾憤怒，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）批評這起事件「完全不可接受」。

魯表示，檢查顯示首次故障可能由人為錯誤造成，承認通訊中斷期間未遵循相關程序。目前已展開獨立調查，預計年底完成。

