反美聯盟深化？中國、北韓外長稱共抗霸權

週日（9月28日），中國外長王毅和北韓外長崔善姬在北京會晤，同意深化雙邊關係，並宣示要「反對霸權主義」；美聯社、法新社等媒體解讀，這是針對美國的又一次批評。中國和北韓兩國與美方在不同層面上各自存在對抗關係：中美之間在科技、經貿方面競爭，北韓則因核武問題與美國立場分歧。

據北韓中央通訊社（KCNA）29日報導，崔善姬與王毅就區域與國際議題交換意見，且達到了完全的共識；報導並未詳述共識具體細節。崔善姬還轉達北韓領導人金正恩的立場，稱北韓與中國的關係堅定不移，並希望能依9月初兩國領袖會晤的精神，繼續深化並發展友好關係。

王毅也提及習金會談，形容這「為中朝關係發展指明了方向」。根據中國官媒新華社，王毅表示「強權霸凌行徑危害深重」，讚賞北韓「堅定支持中方核心利益與重大關切」。此言應是指金正恩在習金會上，曾表明在涉及台灣、新疆和西藏的議題上堅定支持中國、並聲援中方「維護國家主權與領土完整」。

這是崔善姬在一個月內二度出訪中國。大約三週以前，崔善姬伴金正恩赴北京，當時是金正恩時隔6年多首度訪中。

在中國政府紀念「抗戰勝利」80週年的「九三閱兵」儀式上，金正恩、習近平和普丁首度「同框」，遭民主陣營質疑是「獨裁者聯盟」，美國總統川普更批評他們「密謀反美」。中國外交部發言人郭嘉昆當時回應稱：「中國發展同任何國家的外交關係從來不針對第三方。」

路透社分析，金正恩正在尋求重返國際舞台。北京「九三閱兵」，是金正恩14年的統治之中第一次參加大型的多國活動；此外，他在北京期間也見了普丁，稱北韓幫助俄羅斯是「兄弟的義務」，普丁則讚許北韓派兵至俄烏戰場前線，協助俄軍。對此，有專家當時向DW表示，中國恐怕不樂見北韓跟俄羅斯走得太近。

美聯社指出，接下來的關注焦點是10月10日的北韓勞動黨建黨80週年的閱兵活動時，習近平是否親自到場。

另一方面，10月31日至11月1日，韓國將於古都慶州舉行亞太經合組織峰會（APEC），習近平預計參加，川普也可能到場。韓聯社報導指，這次崔善姬和王毅見面，可能也討論了韓中、美中領袖屆時會晤的相關應對方案，並商討北韓與美國對話的可能性。

9月下旬，金正恩曾表態願意與川普見面，前提是美國放棄要求北韓無核化。他還稱自己至今仍懷抱著對川普的美好回憶；2018年至2019年間，兩人曾在新加坡、越南和板門店非軍事區（DMZ）三次舉行領袖峰會，但這一系列談判最終並未達成實質協議，未能阻止北韓繼續發展核武。

