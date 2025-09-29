菲律賓移民局加強掃蕩 一週內4名台灣人被捕

菲律賓移民局加強邊界安全與掃蕩不法外籍人士行動，短短一週內有4名台灣人遭逮捕，案件涉及人口販運、偷渡及非法打工。

菲律賓移民局今天與警方合作，在北部山城碧瑤市（Baguio City）逮捕一名69歲的鄭姓台灣男子。

鄭男供稱，去年自馬來西亞乘船，從菲律賓最南端的塔威塔威群島（Tawi-Tawi）偷渡入境，經馬尼拉輾轉抵達碧瑤市。

此外，23日移民局人員在東北部伊薩貝拉省（Isabela）狄那碧奎鎮（Dinapigue），逮捕了8名非法外籍礦工，其中包括7名中國人及1名台灣人。

移民局是根據軍方、警方及情報線索，得知有外籍人士在當地非法開採銅礦和金礦。

被捕外籍人士包括這2名台灣人在內，都已帶到大馬尼拉地區塔古市（Taguig）移民局看守所，等候遣送。

在人口販運方面，現年66歲的潘姓台男以及現年54歲的曾姓台男，22日在馬尼拉國際機場被捕，他們涉嫌以宗教名義企圖帶領5名菲律賓人出國工作。

台男宣稱這5名菲人是宗教組織成員，將護送一尊佛像赴台。但受害者在進一步訊問中坦承，真正目的地是到泰國及柬埔寨從事「客服工作」，由2名台男提供所有出國文件，並教導如何應付機場移民局人員的提問。

移民局調查人員相信，這5名菲律賓人最終將被送到詐騙園區，淪為電信詐騙犯或是勒贖對象。

2名台男已被移交菲律賓警署婦女暨兒童保護中心，並將在地方法院面對相應控告，接受法律制裁。

菲律賓移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）強調，菲律賓政府將加強邊界安全與執法，保護國家資源以及社會安全，在菲從事非法行為的外籍人士將面臨逮捕、遣送出境，並被永久禁止入境。

就今年上半年而言，菲律賓移民局逮捕268名非法外僑，較去年同期的69人多出近4倍，多為中國籍、日本籍、韓國籍以及歐美人士，涉及案件多為網路博奕、詐騙、勒索、綁架及兒童色情等。