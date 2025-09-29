快訊

捲黃國昌狗仔風波 中央社記者謝幸恩今發辭職聲明

緊急召回！經濟部點名5款行動電源應「立即停用」 外觀、型號一次看

影／堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

菲律賓移民局加強掃蕩 一週內4名台灣人被捕

中央社／ 馬尼拉29日專電

菲律賓移民局加強邊界安全與掃蕩不法外籍人士行動，短短一週內有4名台灣人遭逮捕，案件涉及人口販運、偷渡及非法打工。

菲律賓移民局今天與警方合作，在北部山城碧瑤市（Baguio City）逮捕一名69歲的鄭姓台灣男子。

鄭男供稱，去年自馬來西亞乘船，從菲律賓最南端的塔威塔威群島（Tawi-Tawi）偷渡入境，經馬尼拉輾轉抵達碧瑤市。

此外，23日移民局人員在東北部伊薩貝拉省（Isabela）狄那碧奎鎮（Dinapigue），逮捕了8名非法外籍礦工，其中包括7名中國人及1名台灣人。

移民局是根據軍方、警方及情報線索，得知有外籍人士在當地非法開採銅礦和金礦。

被捕外籍人士包括這2名台灣人在內，都已帶到大馬尼拉地區塔古市（Taguig）移民局看守所，等候遣送。

在人口販運方面，現年66歲的潘姓台男以及現年54歲的曾姓台男，22日在馬尼拉國際機場被捕，他們涉嫌以宗教名義企圖帶領5名菲律賓人出國工作。

台男宣稱這5名菲人是宗教組織成員，將護送一尊佛像赴台。但受害者在進一步訊問中坦承，真正目的地是到泰國及柬埔寨從事「客服工作」，由2名台男提供所有出國文件，並教導如何應付機場移民局人員的提問。

移民局調查人員相信，這5名菲律賓人最終將被送到詐騙園區，淪為電信詐騙犯或是勒贖對象。

2名台男已被移交菲律賓警署婦女暨兒童保護中心，並將在地方法院面對相應控告，接受法律制裁。

菲律賓移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）強調，菲律賓政府將加強邊界安全與執法，保護國家資源以及社會安全，在菲從事非法行為的外籍人士將面臨逮捕、遣送出境，並被永久禁止入境。

就今年上半年而言，菲律賓移民局逮捕268名非法外僑，較去年同期的69人多出近4倍，多為中國籍、日本籍、韓國籍以及歐美人士，涉及案件多為網路博奕、詐騙、勒索、綁架及兒童色情等。

移民 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

吸引18萬名遊客 台中國際踩舞嘉年華清水街頭二天人潮

女兒被偷拍裸照遭勒索！印男勒死19歲姪子 塞膠桶燒屍企圖滅證被捕

2颱風還在又2熱帶擾動恐發展 吳德榮：周六日花東下雨

經濟日報社論／以台菲經濟走廊跨越巴士海峽

相關新聞

東京羽田機場驚傳火警！34輛消防車趕救火 航班暫未受影響

朝日新聞報導，東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警，目前仍持續滅火中，警視廳等單位正在確認是否有人受困。

伊朗400公斤濃縮鈾不保？以總理爆「掌握伊朗核材料位置」已告知美方

德新社報導，以色列政府宣稱，已掌握伊朗存放約400公斤接近武器級的濃縮鈾地點，並且已將相關情報分享給美國。

南韓推大陸團客免簽估吸客百萬！今起試行至明年6月底

南韓政府今（29） 日起對中國大陸團體遊客試行免簽證入境政策，實施至明（2026）年6月30日。

反美聯盟深化？中國、北韓外長稱共抗霸權

週日（9月28日），中國外長王毅和北韓外長崔善姬在北京會晤，同意深化雙邊關係，並宣示要「反對霸權主義」；美聯社、法新社等媒體解讀，這是針對美國的又一次批評。

打4疫苗能降低失智風險？研究：與大腦萎縮有關

研究顯示，一些疫苗與降低失智風險有關，其中4種常見疫苗的關聯性最強，打流感疫苗、帶狀疱疹疫苗、呼吸道融合病毒疫苗，以及白喉破傷風百日咳混合疫苗能降低失智風險，為什麼？

救青年失業出招：英保證為長期領救濟金者安排工作 但拒絕恐扣福利

英國財政大臣里夫斯將在今（29）日於工黨大會宣布青年就業新政，針對失業或離開校門超過18個月的年輕人提供有薪工作。當局預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。