聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列總理內唐亞胡9月26日在紐約聯合國大會發表演說。路透
以色列總理內唐亞胡9月26日在紐約聯合國大會發表演說。路透

德新社報導，以色列政府宣稱，已掌握伊朗存放約400公斤接近武器級的濃縮鈾地點，並且已將相關情報分享給美國

報導指出，以色列總理內唐亞胡接受美國福斯新聞訪問時表示：「我們當然知道在哪裡，相當清楚伊朗濃縮鈾庫存所在位置。」他強調，以色列高度掌握伊朗核計畫的動向。

外界普遍認為以色列自身也擁有秘密核武庫。被問及是否打算奪取伊朗的濃縮鈾時，內唐亞胡未正面回應。他僅強調：「我們必須維持對伊朗的外交與經濟壓力，明確表達我們不會容忍它重啟製造核彈、企圖摧毀以色列與美國的努力。」

以色列今年6月陸續打擊伊朗核目標，多位核武專家和濃縮廠遇襲，美軍隨後也在美國總統川普命令下，出動B-2「幽靈」匿蹤轟炸機投下「碉堡剋星」炸彈破壞伊朗3處核設施。

根據國際原子能總署（IAEA）今年夏季初的報告，伊朗遇襲前擁有超過400公斤濃縮至60%純度的鈾。若要製造核武，仍需進一步濃縮至90%以上。不過，美以聯手發動攻擊後，這些材料有多少仍保存，以及伊朗的濃縮設施是否完好，仍存爭議。

聯合國安理會27日甫因德黑蘭核計畫而恢復對伊朗的嚴厲制裁。

伊朗400公斤濃縮鈾不保？以總理爆「掌握伊朗核材料位置」已告知美方

