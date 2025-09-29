快訊

東京羽田機場驚傳火警！34輛消防車趕救火 航班暫未受影響

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警，目前仍持續滅火中，警視廳等單位正在確認是否有人受困。圖/截自NHK在X的影音
東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警，目前仍持續滅火中，警視廳等單位正在確認是否有人受困。圖/截自NHK在X的影音

朝日新聞報導，東京羽田機場一棟拆除中建物29日上午發生火警，目前仍持續滅火中，警視廳等單位正在確認是否有人受困。

根據報導，日本當地上午9時（台灣時間8時）過後，羽田機場內一棟拆除中的建築屋頂竄出火勢。東京消防廳表示，已出動包括消防泵浦車在內共34輛消防車前往現場滅火。

截至目前，起火建築物已有約10平方公尺被燒毀。目前未傳出人員受傷消息，但警方與消防單位仍在加緊確認是否有人受困。

火警目前尚未對航班運行造成影響。

