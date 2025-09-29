救青年失業出招：英保證為長期領救濟金者安排工作 但拒絕恐扣福利

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英國將要求長期領救濟金的18-21歲年輕人參與強制性工作。拒絕工作機會可能被削減福利。歐新社
英國財政大臣里夫斯將在今（29）日於工黨大會宣布青年就業新政，針對失業或離開校門超過18個月的年輕人提供有薪工作。當局預計在11月26日的預算案中揭露資金來源。

金融時報報導，根據這項方案，正在領取全民福利金（universal credit）的年輕人將被要求參與強制性工作。此舉是工黨政府「青年保障」（Youth Guarantee）計畫的其中一環，確保18至21歲年輕人至少能獲得大專院校升學名額、學徒訓練，或是工作機會。

英國16至24歲族群中，每八人就有一人未在學、未就業也未受訓，過去四年增幅接近三分之一。

但根據知情人士，拒絕接受工作機會的人可能面臨福利金被削減。

當局尚未公布補貼水準、涵蓋的工作類型或適用的雇主範圍。

工會與商界普遍支持擴大補貼就業，但也憂心方案成效。2009年的未來就業基金（Future Jobs Fund）計畫與前財相蘇納克為避免疫情引爆青年失業危機推出Kickstart計畫，分別因為成本或需求不足而中止。

新計畫僅限於失業並領取福利金超過18個月的年輕人，規模相對有限。外界關注政府如何避免資金淪為補貼低質量工作，並確保青年能真正進入長期穩定就業。

