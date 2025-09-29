救青年失業出招：英保證為長期領救濟金者安排工作 但拒絕恐扣福利
英國財政大臣里夫斯將在今（29）日於工黨大會宣布青年就業新政，針對失業或離開校門超過18個月的年輕人提供有薪工作。當局預計在11月26日的預算案中揭露資金來源。
金融時報報導，根據這項方案，正在領取全民福利金（universal credit）的年輕人將被要求參與強制性工作。此舉是工黨政府「青年保障」（Youth Guarantee）計畫的其中一環，確保18至21歲年輕人至少能獲得大專院校升學名額、學徒訓練，或是工作機會。
英國16至24歲族群中，每八人就有一人未在學、未就業也未受訓，過去四年增幅接近三分之一。
但根據知情人士，拒絕接受工作機會的人可能面臨福利金被削減。
當局尚未公布補貼水準、涵蓋的工作類型或適用的雇主範圍。
工會與商界普遍支持擴大補貼就業，但也憂心方案成效。2009年的未來就業基金（Future Jobs Fund）計畫與前財相蘇納克為避免疫情引爆青年失業危機推出Kickstart計畫，分別因為成本或需求不足而中止。
新計畫僅限於失業並領取福利金超過18個月的年輕人，規模相對有限。外界關注政府如何避免資金淪為補貼低質量工作，並確保青年能真正進入長期穩定就業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言