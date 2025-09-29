北韓與中國外長會談 強調深化合作抗衡霸權

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓外交部長崔善姬與中國外長王毅舉行會談，雙方強調深化合作及抗衡霸權，這是北韓領導人金正恩罕見訪中後數週內另一場雙邊高層交流。

崔善姬（Choe Son Hui）昨天在北京與王毅會晤並轉達北韓領導人金正恩的訊息，表示兩國關係堅定不變，並應隨時代需求不斷發展。

KCNA引述崔善姬談話指出，中國國家主席習近平與金正恩在9月峰會中，為兩國關係確立了基本方向與原則，以因應國際局勢變化。

王毅告訴崔善姬，兩國應加強戰略溝通，深化合作，以維護區域和平穩定。

王毅說：「維護、鞏固和發展兩國關係，一直是中國政府堅定不移的戰略方針。」

根據中國外交部會議紀要，王毅強調：「中國願與北韓加強在國際和地區事務的協調與合作，反對一切形式的霸權主義，維護雙方共同利益以及國際公平與正義。」

這番表態是針對美國而言，因為近年來美國在經濟和地緣政治等方面均是中國的主要競爭者。

據報導，雙方進行深入討論，並就相關問題達成「完全一致協議」，但未透露細節。

金正恩在9月峰會向習近平表示，平壤將繼續支持中國維護主權。

習近平預計10月31日至11月1日赴南韓慶州出席亞太經合會（APEC）峰會之際，中國與北韓外長舉行會談。

南韓認為，美國總統川普可能參加這屆APEC峰會，但華府尚未正式確認。