南韓推大陸團客免簽估吸客百萬！今起試行至明年6月底

南韓政府今（29） 日起對中國大陸團體遊客試行免簽證入境政策，實施至明（2026）年6月30日。

該政策適用對象為三人以上中國大陸團體遊客，可經由海路或空路免簽入境南韓，最多停留15天。濟州地區則維持現行規定，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

適逢中國大陸十一長假即將來臨，南韓旅遊業對此政策寄予厚望。

南韓為吸引外國人前往當地旅遊消費，針對陸客推出此一免簽措施，預計到明年6月底，訪韓陸客人次有望突破100萬。

旅遊業者分析，免簽政策初期效果未必立竿見影，訪韓陸客客人數不會立即大幅增長，但預估到今年底，政策效益將逐漸顯現，可望帶動遊客數量顯著上升