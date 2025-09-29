摩爾多瓦國會選舉開票逾9成 親歐執政黨47%領先

快訊

中央社／ 基希納烏28日綜合外電報導

摩爾多瓦今天舉行國會選舉，根據已經開出的93%選票計票結果顯示，執政的親歐洲聯盟「行動團結黨」拿下約47%選票，親俄羅斯「愛國者聯盟」獲約27%支持。

法新社報導，分析家示警，若行動團結黨（PAS）未能在國會取得過半席次，恐難以找到夥伴進行組閣，可能拖慢2022年俄羅斯侵略烏克蘭後啟動的歐洲聯盟整合進程。PAS在2021年大選時得票率達52.8%。

美聯社報導，當地時間晚間9時（格林威治標準時間晚間6時）投票結束時，中央選舉委員會宣布已有逾159萬人，也就是約51.9%合格選民完成投票，其中包括約26萬4000名在海外投票所投票的摩爾多瓦人。相形之下，2021年國會選舉投票率僅略高於48%。

路透社報導，今天國會大選攸關摩爾多瓦加入歐盟之路的未來走向。摩爾多瓦長年在歐洲與俄羅斯勢力之間搖擺不定，總統桑杜（Maia Sandu）形容這場選舉是這個東歐小國「生存關鍵時刻」。

行動團結黨力守國會多數席次，對抗企圖贏得權力、欲帶領國家遠離與布魯塞爾更緊密關係的愛國者聯盟（Patriotic Bloc）。

一般認為，普遍傾向支持與歐洲整合的為數眾多僑民可能左右選舉結果。若PAS失去101席國會的多數優勢，摩爾多瓦在烏克蘭戰爭、疑似俄羅斯干預和經濟困境三重打擊下，恐面臨更大政治不確定。

投票率 俄羅斯

