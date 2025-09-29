川普將會尼坦雅胡 樂觀看待加薩和平協議

美國總統川普今天告訴路透社，希望明天與以色列總理尼坦雅胡會晤時敲定一項加薩和平計畫提案。以色列戰車持續深入加薩市，哈瑪斯武裝支翼表示已與兩名遭扣人質失聯。

報導指出，這兩名人質的安危在以色列國內引發高度關注，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）明天與川普的會談恐因此籠罩陰霾。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-QassamBrigades）今天呼籲以色列將部隊撤離、暫停對加薩市（Gaza City）空襲24小時，以便所屬戰士找回人質。

川普在電話訪談中告訴路透社，他提出的加薩和平計畫提案已獲以色列和阿拉伯領袖「非常正面」回應，「大家都希望促成協議」。哈瑪斯方面則表示，目前尚未收到來自川普或任何調解方的具體提案。

以色列軍隊近期對加薩市發動大規模地面攻勢，夷平整片地區，並且命令數十萬巴勒斯坦人撤至帳篷營地。尼坦雅胡宣稱此舉是為徹底消滅哈瑪斯。

儘管戰事持續，近日尋求透過外交途徑解決持續近兩年加薩戰爭的討論有升溫趨勢。

川普提出有21點內容的中東和平計畫，呼籲釋放所有以色列人質（無論生死）、以色列不得再對卡達發動攻擊，並促成以、巴為「和平共存」而重啟對話。