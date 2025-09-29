西班牙瓦倫西亞發布豪雨紅色警戒 憂毀滅性洪災重演

西班牙氣象局今天針對東部瓦倫西亞自治區發布豪雨紅色警戒，擔憂去年10月奪走235條人命的悲劇重演。

法新社報導，西班牙國家氣象局（Aemet）示警，塔拉戈納省（Tarragona）、加斯德倫省（Castellon）、瓦倫西亞自治區（Valencia）今天下午和晚間，以及明天都將面臨「極度危險」天氣。總理桑傑士（Pedro Sanchez）也發出相同警示。

瓦倫西亞當地官員宣布，明天瓦倫西亞市的學校和大學將全面停課，包括圖書館、公園、花園、市場和公墓在內的所有公共空間也將暫時關閉。

瓦倫西亞市民今天下午也從手機上收到紅色警戒通知，提醒他們注意這波惡劣天氣。

氣候變遷加劇豪雨造成的衝擊，瓦倫西亞自治區去年10月爆發嚴重洪災。當地民眾後來多次上街抗議，指控當局危機處理失當，強調儘管氣象局已發布警報，官員卻未及時通知民眾。