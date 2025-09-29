美墨聯手打擊槍械走私 加強檢調與技術合作

中央社／ 墨西哥市28日綜合外電報導

美國國務院美東時間27日宣布，美國與墨西哥已正式啟動一項雙邊合作計畫，目標是打擊非法槍械流入美墨邊境。

路透社報導，華盛頓當局發布這則消息的前一天，美國墨西哥安全執行小組（U.S.-Mexico SecurityImplementation Group）剛開完第一次會議。

美國國務卿盧比歐（Mark Rubio）本月稍早訪問墨西哥時成立這個小組，希望兩國加強打擊走私毒品與武器等方面的聯合行動。

根據美國國務院說明，新計畫的內容包括墨西哥將在全國32州擴大使用美方的槍枝追蹤工具，例如eTrace系統及彈道影像技術；雙方也將增加檢調合作以及情資分享。

這項計畫也強調，雙邊將展開更深入的聯合調查，提升訴訟效率，並擴大美國方面的檢查，以遏止武器被走私到墨西哥，進一步防止這些武器助長犯罪集團暴力。

美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體表示：「這是美國與墨西哥首度同步實施聯合檢查、即時共享資訊與擴大調查，盼阻止武器助長組織犯罪並危害雙方國家。這個計畫堪稱歷史性合作，以保衛雙方國家」。

美國 墨西哥 走私

延伸閱讀

煽動美軍抗命 哥倫比亞總統美簽遭撤銷

聯大提議全球監管AI 僅美國反對

美國有意出手 打擊委國毒品集團 幾周內敲定

川普運用美國力量 棍子蘿蔔並進 重塑拉美新局

相關新聞

安理會恢復制裁 伊朗經濟再受重挫

紐約時報廿八日報導，伊朗國內的經濟狀況已十分糟糕，除了水電短缺和預算赤字巨大，其貨幣「里亞爾」也貶值，如今外界預料，這些...

聯合國安理會恢復對伊朗制裁 近10年首次

英國、法國和德國指控伊朗違反二○一五年伊核協議，上月在聯合國安理會啟動恢復制裁程序。安理會在美東時間廿七日晚間八時（台灣...

俄機頻闖領空 紐時：北約處於艱難時刻

紐約時報廿七日報導，北約（ＮＡＴＯ）處於艱難時刻。近三周俄羅斯的「瘋狂」行動已引發歐洲國家政府驚恐擔憂，這些國家官員擔心...

8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方

美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在美國阿拉斯加州進行美俄峰會，普亭邀請川普下次到莫斯科會晤。川普當時回答：「這是有趣的提...

距自民黨總裁投票不到1周！共同社：她呼聲最高 支持率34.4%居首

日本自民黨總裁選舉將於10月4日投開票。共同社27、28日針對誰最適合擔任自民黨總裁，對國會議員票、黨員及黨友票動向進行...

採用率攀升至70% 企業競相導入AI後…「AI債務」正成為熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。