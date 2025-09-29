美墨聯手打擊槍械走私 加強檢調與技術合作
美國國務院美東時間27日宣布，美國與墨西哥已正式啟動一項雙邊合作計畫，目標是打擊非法槍械流入美墨邊境。
路透社報導，華盛頓當局發布這則消息的前一天，美國墨西哥安全執行小組（U.S.-Mexico SecurityImplementation Group）剛開完第一次會議。
美國國務卿盧比歐（Mark Rubio）本月稍早訪問墨西哥時成立這個小組，希望兩國加強打擊走私毒品與武器等方面的聯合行動。
根據美國國務院說明，新計畫的內容包括墨西哥將在全國32州擴大使用美方的槍枝追蹤工具，例如eTrace系統及彈道影像技術；雙方也將增加檢調合作以及情資分享。
這項計畫也強調，雙邊將展開更深入的聯合調查，提升訴訟效率，並擴大美國方面的檢查，以遏止武器被走私到墨西哥，進一步防止這些武器助長犯罪集團暴力。
美國駐墨西哥大使強生（Ronald Johnson）在社群媒體表示：「這是美國與墨西哥首度同步實施聯合檢查、即時共享資訊與擴大調查，盼阻止武器助長組織犯罪並危害雙方國家。這個計畫堪稱歷史性合作，以保衛雙方國家」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言