俄機頻闖領空 紐時：北約處於艱難時刻

紐約時報廿七日報導，北約（ＮＡＴＯ）處於艱難時刻。近三周俄羅斯的「瘋狂」行動已引發歐洲國家政府驚恐擔憂，這些國家官員擔心，隨著美國在總統川普主政下抗俄的決心逐漸減弱，莫斯科正加強對歐洲的敵意。

歐洲的不安從東歐、波羅的海蔓延至斯堪地那維亞半島，克里姆林宮則將歐洲國家的憂慮斥為「高度歇斯底里」。有專家則視俄國最近一連串舉動為挑釁，旨在刺探北約成員國潛在弱點，並評估歐洲反應。

總部在華府的智庫歐洲政策分析中心（ＣＥＰＡ）研究員魯賓指出，「似乎真的有種感覺，某件事已有所轉變；我會懷疑這是個測試階段」。

負責巡邏愛沙尼亞領空的北約特遣隊義大利籍指揮官法里納透露，當時兩架義軍戰機正攔截闖入的俄國戰機，俄機飛入愛沙尼亞領空約八公里，義機飛官評估俄機是攜帶空對空飛彈，而非對地面的炸彈；愛沙尼亞官員據此推斷，俄機空襲愛沙尼亞民眾可能性很低。

對如何因應俄國，歐洲內部已開始出現分歧，儘管還不明顯。波蘭外長席科斯基上周揚言，未來會對「誤入」波蘭領空的任何俄國航空器採取軍事行動；然而德國國防部長佩斯托瑞斯認為，擊落俄機將無濟於事，並提醒北約成員國別落入俄國總統普亭設下的逐步升級陷阱。

歐洲內部的緊張情緒，部分出於這些國家對美國是否將在川普第二任期間，對俄國攻擊做出反應的疑問。美國雖自二戰以來就是西歐安全的「擔保人」，但一月回任的川普，長久以來是北約的懷疑論者。美國的歐洲盟友想要川普更堅定的力挺。

立陶宛國會議員、前立陶宛駐美大使帕維里奧尼斯直言，川普八月在美國阿拉斯加舉行的美俄峰會熱情歡迎普亭，只導致莫斯科對歐洲及北約的行動逐步升級，除了增加對烏克蘭的飛彈攻擊，如今還侵犯北約領土，「我需要我親愛的美國採取一些（應對）行動」。