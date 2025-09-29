聽新聞
安理會恢復制裁 伊朗經濟再受重挫

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

紐約時報廿八日報導，伊朗國內的經濟狀況已十分糟糕，除了水電短缺和預算赤字巨大，其貨幣「里亞爾」也貶值，如今外界預料，這些困境還會進一步惡化。

聯合國安理會廿七日因德黑蘭的核計畫而恢復對伊朗的嚴厲制裁。新制裁措施包含凍結伊朗各種實體及個人的資產與禁止其在海外的遷徙，並授權全球各國攔停和檢查藉由空中運輸的貨物，以及藉由海上運輸的伊朗政府船舶貨物，包括油輪。

新制裁也禁止伊朗提煉任何濃度的濃縮鈾、發射能攜帶核彈頭的彈道飛彈，還有轉讓其擁有的彈道飛彈技術知識，並恢復對伊朗的武器禁運。

這些最新的國際制裁在伊朗處於一個特別艱難的時刻降臨。六月伊朗與其區域宿敵以色列爆發持續十二天的激戰，最後以美國總統川普派Ｂ─２「幽靈」匿蹤轟炸機投下「碉堡剋星」炸彈破壞伊朗三處核設施而告終。幾個月來伊朗政府已飽受嚴重的能源和用水危機所苦，造成國內許多城市被迫斷水斷電。

近年來伊朗經濟已重挫，除了苦於美國單方面實施的制裁，也受到政府長期的治理不善及貪腐影響。安理會恢復制裁的消息一出，伊朗國內市場迅速應聲反應，廿八日里亞爾兌美元匯率大貶，創歷史新低。

根據貨幣追蹤網站Bonbast和AlanChand，廿八日黑市匯價為一美元兌約一一二萬里亞爾，而距今約一個月前則是一美元兌約一百萬里亞爾。該報導說，黑市中的里亞爾兌美元匯率，外界通常相信是伊朗的通膨指標。

對伊朗百姓而言，安理會恢復制裁的消息是一大打擊。他們如今已深陷逾百分之四十的通膨率、節節攀升的失業率與對國家未來走向的不確定性中。

伊朗 聯合國 安理會 貨幣 通膨 德黑蘭

