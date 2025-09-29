聽新聞
聯合國安理會恢復對伊朗制裁 近10年首次

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
聯合國安理會廿六日在紐約開會，表決中國大陸和俄羅斯就延後恢復對伊朗制裁六個月的提案。路透
聯合國安理會廿六日在紐約開會，表決中國大陸和俄羅斯就延後恢復對伊朗制裁六個月的提案。路透

英國、法國和德國指控伊朗違反二○一五年伊核協議，上月在聯合國安理會啟動恢復制裁程序。安理會在美東時間廿七日晚間八時（台灣時間翌日上午八時）恢復對伊朗實施武器禁運等廣泛制裁行動，這是近十年來首次。

前述歐洲三國八月廿八日指控伊朗未履行全名「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ）的伊核協議，向安理會提交報告。根據寫入該協議、稱為「回彈」的機制，協議參與方對安理會報告伊朗違約後，卅天內將自動恢復制裁，且無法被中國大陸與俄羅斯等安理會常任理事國否決。

這次恢復的是安理會二○○六至二○一○年間一系列制裁決議。但回彈機制雖能自動重啟安理會決議，要實際落實仍需各國更新法規配合，英國、歐盟暫未公布具體進度。

美國國務卿魯比歐證實前述制裁已生效，這顯示德黑蘭將被究責，全球不會默許威脅或半吊子行動。他說，美國總統川普一向表明伊朗仍可選擇外交手段，達成協議對伊朗最好，伊朗須以善意接受直接對話。魯比歐還呼籲聯合國成員國立即執行制裁，對伊朗領袖施壓。

川普廿八日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們擁有在中東實現偉大的真正機會。各方首次為了一件特別的事齊心協力。我們將成功！」該貼文未對此詳述。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯廿八日說，歐盟將配合恢復實施相關制裁，但伊朗核問題唯有透過談判才能找到長期解方，恢復制裁絕不能成為與伊朗間外交作為的終點。以色列同日說，樂見恢復制裁伊朗，這是直接回應伊朗持續違反伊核協議。

伊朗外交部廿八日則譴責重啟制裁毫無道理，呼籲各國避免承認此一非法情況。伊朗外長阿拉奇同日敦促聯合國秘書長古特瑞斯阻止一切恢復制裁機制的企圖。

伊朗總統裴澤斯基安廿七日說，伊朗已拒絕美國提出、用交出全部濃縮鈾換取暫緩制裁三個月的要求；伊朗同日召回駐英、法、德大使。一位強硬派伊朗國會議員說，回彈機制會是西方「最後一招」，用完就沒了。

俄國外長拉夫羅夫廿七日說，恢復對伊朗制裁不合法且無法執行。中俄曾在安理會提議延後恢復對伊朗制裁的進程，但廿六日被安理會否決，伊核協議參與方之一中國常駐聯合國副代表耿爽當時表示遺憾。

