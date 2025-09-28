8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方

美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在美國阿拉斯加州進行美俄峰會，普亭邀請川普下次到莫斯科會晤。川普當時回答：「這是有趣的提議，我會因此受到一些壓力，但我覺得這有可能發生。」

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及，普亭在8月美俄峰會後向川普提出的邀請還有效。佩斯科夫表示，邀請還有效，現在必須由美方做出決定。

佩斯科夫說：「這項邀請沒有被擱置，仍是有效的邀請。普亭總統已經準備好，且樂於和川普會面。其餘取決於川普總統的決定。」