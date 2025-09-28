聽新聞
0:00 / 0:00
8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方
美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在美國阿拉斯加州進行美俄峰會，普亭邀請川普下次到莫斯科會晤。川普當時回答：「這是有趣的提議，我會因此受到一些壓力，但我覺得這有可能發生。」
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫被問及，普亭在8月美俄峰會後向川普提出的邀請還有效。佩斯科夫表示，邀請還有效，現在必須由美方做出決定。
佩斯科夫說：「這項邀請沒有被擱置，仍是有效的邀請。普亭總統已經準備好，且樂於和川普會面。其餘取決於川普總統的決定。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言