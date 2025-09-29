南韓資料中心火警燒出問題 600多項政府線上服務停擺

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
南韓總統李在明。（歐新社）
南韓一處國家資料中心26日意外失火，癱瘓經濟部會的許多電腦網路，導致600多項政府線上服務停擺，影響從郵局郵政、自動提款機、停車繳費機、機場與醫院報到機以及緊急應變系統等服務。當局搶修後，99%服務都已恢復，但仍可能干擾29日的銀行服務，並引發南韓基礎設施安全的憂慮，電池供應商LG新能源（LGES）股價也可能遭逢賣壓。

在南韓當地時間26日晚間8時15分，位於大田市的國家資訊資源服務中心（NIRS）五樓伺服器機房鋰電池起火，當時員工正要切斷不斷電系統的鋰電池供應、與伺服器之間的連結，把電池移到地下室擺放，電池卻出現火花，導致火警。

火警造成該設施的溫度與濕度控制系統失效，引發伺服器過熱的憂慮，促使政府採取預防措施，停止系統運作以保護資訊系統。由於現場濃煙密布與閃燃憂慮，消防員難以進入大樓，火災直到約22小時後完全撲滅。

這場意外癱瘓119個緊急救助服務、政府文件發行服務以及政府內部網路，據信癱瘓近三分之一的政府線上資訊系統，包括郵局的簽帳卡支付、轉帳以及包裹寄送，還有陸空運輸與醫院服務的身分認證、行動支付等。

當局搶修後，在受影響的647個政府行政系統中，至少551個已重啟服務，但由於這場意外波及身分認證流程，預料仍將干擾29日的銀行服務。李在明28日公開道歉，認為這是可預見的意外，當局卻缺乏備用恢復機制的緊急系統。

