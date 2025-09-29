以色列攻擊加薩市 哈瑪斯：與兩位人質失去聯繫

中央社／ 加薩市28日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝支翼卡薩姆旅今天表示，在過去48小時以色列軍方對加薩市（Gaza City）的加強攻勢期間，他們跟兩名人質失去了聯繫。

法新社報導，卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）透過聲明指出：「卡薩姆旅宣布，由於過去48小時在沙布拉（Sabra）和塔哈瓦（Tel Al-Hawa）街區發生的殘酷軍事行動及暴力攻擊，他們與兩位俘虜失去了聯繫。」

卡薩姆旅還敦促以色列軍隊暫停空襲，並撤出加薩市部分地區，以尋找這兩位失去聯繫的以方人質。

卡薩姆旅聲明提到的加薩市中心附近兩個區域，以色列軍隊正對當地加強空襲和地面攻勢。

加薩走廊（Gaza Strip）戰爭於2023年10月7日爆發，起因是哈瑪斯襲擊以色列南部。法新社依據官方數據的統計，這場攻擊導致以方有1219人喪生，其中大多數為平民。

哈瑪斯當時的襲擊擄走251名人質，當中有47人仍關押在加薩走廊，但其中25人被以色列軍方認定已經死亡。

加薩走廊衛生當局的數據顯示，以色列發動的報復性攻勢已造成當地至少6萬6005人喪命，當中大多數也都是平民，聯合國方面認為這項數據是可信的。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯

延伸閱讀

哈瑪斯稱尚未收到川普停火方案 以軍擴大攻擊加薩市

尼坦雅胡會川普前夕 以國民眾籲結束加薩戰爭

10月7日突襲招致加薩浩劫？哈瑪斯官員：代價高 但讓全球看清以色列

義總理稱願承認巴勒斯坦國 但有2條件「釋放人質、排除哈瑪斯」

相關新聞

安理會恢復制裁 伊朗經濟再受重挫

紐約時報廿八日報導，伊朗國內的經濟狀況已十分糟糕，除了水電短缺和預算赤字巨大，其貨幣「里亞爾」也貶值，如今外界預料，這些...

聯合國安理會恢復對伊朗制裁 近10年首次

英國、法國和德國指控伊朗違反二○一五年伊核協議，上月在聯合國安理會啟動恢復制裁程序。安理會在美東時間廿七日晚間八時（台灣...

俄機頻闖領空 紐時：北約處於艱難時刻

紐約時報廿七日報導，北約（ＮＡＴＯ）處於艱難時刻。近三周俄羅斯的「瘋狂」行動已引發歐洲國家政府驚恐擔憂，這些國家官員擔心...

8月美俄峰會後…普亭邀川普莫斯科見還算數？ 克宮：取決於美方

美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在美國阿拉斯加州進行美俄峰會，普亭邀請川普下次到莫斯科會晤。川普當時回答：「這是有趣的提...

距自民黨總裁投票不到1周！共同社：她呼聲最高 支持率34.4%居首

日本自民黨總裁選舉將於10月4日投開票。共同社27、28日針對誰最適合擔任自民黨總裁，對國會議員票、黨員及黨友票動向進行...

採用率攀升至70% 企業競相導入AI後…「AI債務」正成為熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。