物價飆漲貨幣狂跌 伊朗遭聯合國恢復制裁百姓叫苦

中央社／ 德黑蘭28日綜合外電報導

聯合國今天全面恢復對伊朗的制裁前後，伊朗物價飆升、貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率再創新低，讓民眾感受到更大壓力。

伊朗10年前與英國、德國、法國、美國、俄羅斯及中國簽署核協議，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），內容要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。

如今英、法、德3個國家指控伊朗違反協議，進而在聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）啟動制裁恢復程序。

聯合國安理會於2006年至2010年間通過的一系列制裁決議，在美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。伊朗外交部今天發聲譴責，稱聯合國重啟制裁「毫無道理」。

33歲平面設計師赫莉亞（Helia）在伊朗首都德黑蘭表示，伊朗受到的衝擊舉目可見，像是她要為新家添購的家具，標價就在3天內大幅上漲。

赫莉亞一邊忙著手上的廣告案，一邊告訴法新社：「甚至在美元升值之前，物價就已經在漲了。不管是肉類還是計程車錢，生活真的愈來愈苦。」

德黑蘭居民備感沮喪與焦慮，很多人都想知道生活還會變得多糟。

現年56歲、在德黑蘭擔任研究人員的康帕尼（Nassim Company）說：「我們會完蛋。一般老百姓可能真的無法像現在這樣過日子。」

19歲學生梅爾夏德（Mehrshad）則認為，聯合國重啟制裁後，伊朗「在經濟與政治上會變得更孤立」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，美國提議以短暫緩解制裁，來交換伊朗交出全部濃縮鈾庫存，這項提議「令人無法接受」。

但年逾古稀的作家莫拉迪（Navid Moradi）批評政府避免讓步的做法。

他告訴法新社：「政府本該持續談判，在某些時候讓步，嘗試換點東西回來。」

「當局按照他們認為正確的路走…但人民何錯之有？」

伊朗 聯合國 德黑蘭

