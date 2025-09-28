快訊

距自民黨總裁投票不到1周！共同社：她呼聲最高 支持率34.4%居首

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本自民黨總裁候選人、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗24日在東京日本記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論中發表談話。法新社
日本自民黨總裁候選人、前經濟安全保障擔當大臣高市早苗24日在東京日本記者俱樂部舉行的自民黨總裁選舉候選人辯論中發表談話。法新社

日本自民黨總裁選舉將於10月4日投開票。共同社27、28日針對誰最適合擔任自民黨總裁，對國會議員票、黨員及黨友票動向進行電話調查，發現前經濟安全保障擔當大臣高市早苗呼聲最高，支持率34.4%。其次依序是農林水產大臣小泉進次郎，支持率29.3%，以及內閣官房長官林芳正，支持率19.5%。

共同社的電話調查以自民黨支持者為基礎並結合採訪內容。小泉在國會議員票方面處於優勢，高市則在黨員及黨友票有獲得廣泛支持的趨勢。共同社也指出，即便調查對象僅限於總裁選舉中投票資格的人，支持率位居前三名的候選人仍依序是高市、小泉和林芳正。

共同社指出，首輪投票很可能出現沒有候選人過半，由排行前兩名的候選人進入第二輪投票的狀況。此外，尚有近20%的議員沒有表態，因此形勢仍存在變數。

自民黨 投票 議員

