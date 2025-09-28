距自民黨總裁投票不到1周！共同社：她呼聲最高 支持率34.4%居首

日本自民黨總裁選舉將於10月4日投開票。共同社27、28日針對誰最適合擔任自民黨總裁，對國會議員票、黨員及黨友票動向進行電話調查，發現前經濟安全保障擔當大臣高市早苗呼聲最高，支持率34.4%。其次依序是農林水產大臣小泉進次郎，支持率29.3%，以及內閣官房長官林芳正，支持率19.5%。

共同社的電話調查以自民黨支持者為基礎並結合採訪內容。小泉在國會議員票方面處於優勢，高市則在黨員及黨友票有獲得廣泛支持的趨勢。共同社也指出，即便調查對象僅限於總裁選舉中投票資格的人，支持率位居前三名的候選人仍依序是高市、小泉和林芳正。

共同社指出，首輪投票很可能出現沒有候選人過半，由排行前兩名的候選人進入第二輪投票的狀況。此外，尚有近20%的議員沒有表態，因此形勢仍存在變數。