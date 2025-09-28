採用率攀升至70% 企業競相導入AI後…「AI債務」正成為熱門關鍵詞

人工智慧（AI）熱潮促使全球企業紛紛引進AI工具之際，但調查顯示，「AI債務」正成為企業界的熱門關鍵詞。

專案管理和協作軟體業者Asana發布的「職場AI狀態」報告，訪調美國、英國、澳洲、德國及日本超過9,000名具AI知識的勞工。

報告顯示，今年的AI採用率已攀升至70%，高於去年的52%，卻也有更多勞工感到數位疲乏，比率上升至84%，高於去年的75%，認為工作負擔難以管理的勞工比率也提高至77%。

BetterUp實驗室與史丹福大學社群媒體實驗室的研究也發現，甚至有40%的美國辦公室勞工，曾收到AI生成的「粗製濫造內容」。造成這些勞工還要多花近2小時處理，推估帶來每月186美元的無形稅負，每年也對生產力造成900萬美元的衝擊。

Asana的報告凸顯出，企業還沒為人類員工與自動化AI代理協調工作，做好準備，也缺乏促使平順合作的必要監督，並且79%的全球企業預期，執行AI工具不彰正帶來「AI債務」。Asana工作創新實驗室專家霍夫曼說，「AI債務」是指未能正確執行新導入自動化系統的成本，涵蓋資金、時間及資安等代價。

美國就業機構Generation創辦人穆爾雪德（Mona Mourshed）指出，企業投資AI是希望提高工作品質與速度，並降低成本，卻未提供必需的訓練或指引，難以具體改善。