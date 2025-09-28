快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

英國工黨民調落後對手 首相籲團結別再過度自我檢討

中央社／ 利物浦28日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天呼籲他所屬的工黨停止「過度自我檢討」，要團結一致擊敗對手改革黨，並控訴若改革黨執政，將會推動大規模遣返這類「種族歧視政策」。

路透社報導，英國預計2029年舉行全國大選，目前執政的工黨（Labour Party）民調大幅落後改革黨（Reform UK）。

施凱爾（Keir Starmer）在利物浦舉行的工黨年度大會向黨員喊話，要求大家把憤怒情緒從針對自己的領導能力，轉向「脫歐」（Brexit）推動者法拉吉（Nigel Farage）所屬的改革黨。

施凱爾告訴英國廣播公司（BBC）：「我想說的是，我們眼前有一場生死攸關的戰鬥，因為我們必須直面改革黨。必須打敗他們，所以目前不是反省或過度自我檢討的時機，我們必須團結應戰。」

工黨民調落後，使遭遇一連串困難及被迫改組內閣的施凱爾，期盼重新塑造領導人形象，以及重新凝聚士氣、爭取支持，並轉移黨內異議聲浪，把重點放在批判法拉吉身上。

針對英國選民最關心的非法移民，施凱爾為政策辯護，他形容法拉吉所提、將已定居英國的難民強制驅逐出境，是「種族歧視」做法。

他說：「遣返非法移民、沒有合法居留權的人，這點我同意。但如果主張把已擁有合法身份的人也一起驅逐，這是完全不同的事…我的確認為這是種族歧視政策，也是不道德的做法，必須加以譴責。」

施凱爾正面臨極大壓力。根據市調公司益普索（Ipsos）最新調查，他寫下1977年開始這項統計以來，歷任英國首相最低的支持度，僅13%選民對他滿意，高達79%感到不滿。

施凱爾 英國 工黨

延伸閱讀

英推數位身分證打擊非法移民 反對聯署一夜破百萬

被承認的無土之國：英、加、澳宣布承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責

英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

英國承認巴勒斯坦國 施凱爾反駁外界質疑：並非獎勵哈瑪斯

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。