英國工黨民調落後對手 首相籲團結別再過度自我檢討

英國首相施凱爾今天呼籲他所屬的工黨停止「過度自我檢討」，要團結一致擊敗對手改革黨，並控訴若改革黨執政，將會推動大規模遣返這類「種族歧視政策」。

路透社報導，英國預計2029年舉行全國大選，目前執政的工黨（Labour Party）民調大幅落後改革黨（Reform UK）。

施凱爾（Keir Starmer）在利物浦舉行的工黨年度大會向黨員喊話，要求大家把憤怒情緒從針對自己的領導能力，轉向「脫歐」（Brexit）推動者法拉吉（Nigel Farage）所屬的改革黨。

施凱爾告訴英國廣播公司（BBC）：「我想說的是，我們眼前有一場生死攸關的戰鬥，因為我們必須直面改革黨。必須打敗他們，所以目前不是反省或過度自我檢討的時機，我們必須團結應戰。」

工黨民調落後，使遭遇一連串困難及被迫改組內閣的施凱爾，期盼重新塑造領導人形象，以及重新凝聚士氣、爭取支持，並轉移黨內異議聲浪，把重點放在批判法拉吉身上。

針對英國選民最關心的非法移民，施凱爾為政策辯護，他形容法拉吉所提、將已定居英國的難民強制驅逐出境，是「種族歧視」做法。

他說：「遣返非法移民、沒有合法居留權的人，這點我同意。但如果主張把已擁有合法身份的人也一起驅逐，這是完全不同的事…我的確認為這是種族歧視政策，也是不道德的做法，必須加以譴責。」

施凱爾正面臨極大壓力。根據市調公司益普索（Ipsos）最新調查，他寫下1977年開始這項統計以來，歷任英國首相最低的支持度，僅13%選民對他滿意，高達79%感到不滿。