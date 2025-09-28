快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

以色列樂見伊朗遭聯合國重啟制裁 指控其核計畫違規

中央社／ 耶路撒冷28日綜合外電報導

以色列今天表示，樂見聯合國恢復制裁伊朗，並稱這是對伊朗核計畫違規行為的直接回應。

法新社報導，以色列外交部在社群平台X寫道：「這是一項重要進展，是在回應伊朗持續違規，尤其是針對其軍事核子計畫。」

「目標明確，就是要防止伊朗擁有核武。國際社會必須運用一切手段來實現這項目標。」

以色列的宿敵伊朗10年前與英國、德國、法國、美國、俄羅斯及中國簽署核協議，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），內容要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。

如今英、法、德3個國家指控伊朗違反協議，進而在聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）啟動制裁恢復程序。

聯合國安理會於2006年至2010年間通過的一系列制裁決議，在美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。

伊朗 以色列 聯合國

延伸閱讀

核談判陷僵局 伊朗神職領導階層面臨存亡危機

聯合國恢復制裁伊朗 歐盟外交首長籲持續核問題談判

哈瑪斯稱尚未收到川普停火方案 以軍擴大攻擊加薩市

聯大提議全球監管AI 僅美國反對

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。