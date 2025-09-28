以色列樂見伊朗遭聯合國重啟制裁 指控其核計畫違規
以色列今天表示，樂見聯合國恢復制裁伊朗，並稱這是對伊朗核計畫違規行為的直接回應。
法新社報導，以色列外交部在社群平台X寫道：「這是一項重要進展，是在回應伊朗持續違規，尤其是針對其軍事核子計畫。」
「目標明確，就是要防止伊朗擁有核武。國際社會必須運用一切手段來實現這項目標。」
以色列的宿敵伊朗10年前與英國、德國、法國、美國、俄羅斯及中國簽署核協議，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），內容要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。
如今英、法、德3個國家指控伊朗違反協議，進而在聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）啟動制裁恢復程序。
聯合國安理會於2006年至2010年間通過的一系列制裁決議，在美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。
