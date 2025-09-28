丹麥軍方證實 不明無人機連兩夜現蹤軍事地點

快訊

中央社／ 哥本哈根28日綜合外電報導

丹麥軍方今天指出，已連續兩晚在國內多處軍事地點上空目擊到無人機。過去一週來，丹麥各地持續有人看到不明無人機現蹤。

法新社報導，丹麥軍方透過聲明表示：「軍方可以證實，夜間有多架無人機在數個軍事地點被目擊，我方已調動軍力部署因應。」

丹麥軍方未就這些事件或軍隊因應方式做進一步說明。

丹麥媒體報導，國內沒有機場於夜間關閉。

自本月22日起，丹麥與挪威各地有多起目擊不明無人機的事件，導致數座機場一度關閉。丹麥政府暗示，俄羅斯可能牽涉其中。

丹麥軍方27日也提到，不明無人機於26日至27日夜間在「數個軍事地點」被目擊，但拒絕透露其他細節。

丹麥警方則證實，26日晚間有「1到2架無人機」被觀察到在卡魯普（Karup）軍事基地附近及上空飛行。這是丹麥最大軍事基地，軍方所有直升機、領空監控設施、飛行學校及後勤支援單位都坐落該基地。

北大西洋公約組織（NATO）發言人說道，在侵入事件發生後，北約已加強對波羅的海地區的警戒。

丹麥 軍事 機場

