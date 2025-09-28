大阪世博參觀者破2200萬 「死票」問題浮現引爭議

2025世界博覽會（大阪世博）營運單位「日本國際博覽會協會」今天表示，截至27日，大阪世博的一般入場人數已經突破2200萬人次。協會之前表示，如果來場人數達到2200萬便能轉虧為盈。然而，最近又浮現出「死票」問題。

根據世博協會，27日的一般入場人數為21萬3000人，若加上工作人員約為23萬5000人。自4月開幕以來，一般入場人數累積超過2200萬人，包含相關工作人員則約為2506萬人。

日本維新會代表、大阪府知事吉村洋文今天在社群媒體X發文表示，「開幕之前，媒體不斷質問我，世博要是虧損，你吉村要怎麼負責？（虧損）是不是要大阪來負擔？還是你自己掏錢？媒體這樣逼問過我」。

如今實現盈餘的目標已經達成，吉村表示，「舉辦（大阪世博）真的太好了，有這麼多人前來參觀，真的感謝大家。」

大阪世博將於10月13日閉幕，自9月中旬以來，連續16天每天到訪人數均逾20萬人次，卻也產生即使持有入場券，但沒辦法預約入場時間的「死票」（廢票）問題。

讀賣電視台、NHK報導，世博門票種類眾多，但一般票在購買後必須再預約入場日期，由於即將閉幕、參觀人數暴增，預約網站顯示，直到10月13日的所有日期都已經「滿員」，無法再預約，因此出現大量「買了卻進不去會場」的門票。

網路上充斥抱怨，有人怒斥「買了票卻進不去，太不公平」。不過也有人認為，「拖到閉幕前才用票，是自己計劃不周，應該自行負責」。

根據售票數與實際入場的差額推算，「死票」可能多達約110萬張，之後或許有些票可以成功預約時段，或是換票入場、幸運「復活」。然而，即使以死票100萬張、每張成人票7500日圓計算，也多達75億日圓（約新台幣15億元）規模。由於不可退費，等於有數十億日圓白白貢獻世博協會，相當可觀。

日媒報導，協會工作人員指出，「死票」中有很大一部分是企業大量購買而未消化掉的門票，不過，個人購票也有很多。雖然先前一直宣傳提醒，預告大阪世博接近閉幕，入場人數會暴增，還是出現了這樣的局面。儘管也想解決，但如果無限制提高預約人數，會場可能會被人潮淹沒、周邊交通也會癱瘓。

為了解決問題，世博協會決定，26日結束在入口處販售當日券。自27日起，沒有預約到時段的死票可以到現場排隊兌換當日券，可兌換到閉幕前一天10月12日為止。不過，每天可以兌換的數量只有數百張，而且先到先得。若以每天500張計算，16天也只有8000張，相比100多萬張死票，形同杯水車薪。

即使能夠把死票換成當日券，也必須做好排隊的心理準備。

記者實際走訪週日的世博，會場內如同「排隊地獄」。進入展館要排隊、餐廳吃飯要排隊，就連上廁所也要排隊。部分高人氣展館只接受事先預約，不開放現場排隊，原本人氣不高的展館，現在也要動輒排上數小時。

工作人員表示，即使擺上「最尾端」的牌子，排隊人潮還是不斷往後延伸，只好一直調整位置。

除了展館外，想要進入紀念品賣場需要排隊，原本不太需要排隊的商品小攤位，現在也需要排隊結帳。自備水壺要裝水需要排隊、和吉祥物「脈脈」合照要排隊，就連想要登上「大屋頂環」欣賞景色，搭乘手扶梯和電梯也要排隊。

放眼望去，廣大的會場到處是人潮，路邊的凳子、人工草坪上坐滿人，就連在長達2公里的「大屋頂環」散步，偶爾也會出現「塞人」現象。許多民眾自備食物在會場內野餐，也有人自備小椅子，方便隨時坐下。

隨著閉幕日逼近，大阪世博雖展現驚人的集客力，卻同時伴隨「死票」與現場管理問題。如何在最後3週兼顧人潮、秩序與觀眾體驗，將成為主辦方的最大考驗。