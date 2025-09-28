北卡小鎮水岸酒吧遇襲 乘船歹徒朝人群開槍釀3死8傷
美國北卡羅來納州鄰近海邊的南港鎮（Southport）昨晚發生槍擊案，當局表示，一名乘船男性朝聚集在水岸酒吧的人群開槍，造成3人死亡，至少8人受傷。
美聯社報導，案發時間為昨天晚上9時半左右，地點靠近南港鎮一處餐廳與酒吧林立的人氣水岸地區。
調查人員表示，歹徒駕駛一艘小船靠近岸邊後短暫停留，並朝著人群開槍，隨即加速駛離。
大約半小時過後，美國海岸防衛隊（U.S. CoastGuard）在附近的橡樹島（Oak Island）一處公共船舶坡道，發現與犯嫌特徵相符的人，當時他正要把船拉上岸。此人已遭拘留，並交由警方偵訊。
當局尚未公布犯嫌身分，亦未說明可能的犯案動機。多個單位的調查人員今天持續蒐證及訪查目擊者。
當局並未立刻公布罹難者姓名及傷者狀況。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
