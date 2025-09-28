愛沙尼亞國會通過新法 強化民防與避難設施建設

愛沙尼亞國會日前通過新法，加強全國危機應變與民防體系，要求自2026年起新建大型建築須設置避難所，並強化全國警報系統EE-ALARM的運作，以提升民眾面對潛在危機的準備。

依據愛沙尼亞「緊急情況法及其他相關法律修正案」新法，自2026年7月1日起，凡人潮聚集的新建公共建築，或樓地板面積達1萬平方公尺以上者，必須設置公共避難所。住宅、公共或特殊用途建築，若面積達1200平方公尺以上，以及工業或倉儲設施面積達1500平方公尺以上，則須設置非公共避難所。

這項法規原訂2028年生效，但經國防委員會通過修正案，將實施時間提前至2026年實施。新法並要求現有建築在可行情況下，改造部分空間作為避難地點。

此外，新法規定所有大眾媒體、電子通訊業者、公共場所資訊螢幕，以及用戶數超過1萬的國家級行動應用程式，都必須納入全國警報系統EE-ALARM，確保危險發生時能即時通報民眾。

法案也要求，所有中央與地方政府機關員工，以及提供關鍵服務的單位人員，均須接受民防訓練，以便在危機時迅速應對、協助民眾並維持重要服務。

愛沙尼亞國會新聞稿指出，隨著俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭改變區域安全局勢，愛沙尼亞必須強化避難設施建設與危機應變機制，以更好地保護人民安全。

愛沙尼亞人口約137萬人，根據政府2024年公布的「民防行動計畫（2024–2027）」，全國已設置約170個公共避難所，可容納約10%的人口。計畫的長期目標包括：到2034年前讓20%的人口可使用避難設施、50%的公寓大樓具備避難功能、建立具高度韌性的災害醫療體系，以及確保40%的人口具備至少1週的獨立應變能力。