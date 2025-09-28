韓國國家網路中心大火 李在明指示全力修復

韓國國家網路中心近日發生大火，導致數百項政府線上服務停擺，總統李在明今天承諾「大幅提升」政府行政系統安全，並指示有關部門傾注全力修復。

路透社及韓聯社報導，韓國大田市國家資訊資源管理院（National Information Resources Service）26日發生大火，火勢已於27日撲滅。

據報導，李在明今天與數十位部長及高階政府官員開會時，表達了對於10月中秋節期間航運、郵政及金融服務可能中斷的擔憂。

李在明針對國家資訊資源管理院發生火災一事，指示有關部門傾注全力迅速修復和重啟政府系統，盡可能降低民眾不便。

根據韓聯社，韓國警方今天著手調查國家資訊資源管理院火災起因。