以軍戰車深入加薩市住宅區 衛生當局憂民眾安危

中央社／ 加薩市28日綜合外電報導

以色列戰車今天深入加薩市（Gaza City）住宅區，當地衛生部門指出，他們無法因應民眾大量的緊急求救，並對以軍目標區域的居民安危表達擔憂。

路透社報導，目擊者和醫護人員表示，以色列軍隊的戰車已經深入沙布拉（Sabra）、塔哈瓦（Tel Al-Hawa）、希克拉旺（Sheikh Radwan）與納瑟（Al-Naser）等街區，這些區域都位於加薩市中心附近。

以色列軍方先前對加薩市中心進行長達數週的加強打擊，又於9月16日向加薩市發動地面攻勢。

以色列軍方聲稱，在過去24小時內，空軍打擊加薩各地的140個軍事目標，包括武裝分子及軍事設施。

當地衛生部門表示，納瑟地區遭受空襲造成至少5人喪命，醫護人員也通報，加薩中部有民房遇襲導致16人喪生，使今天的死亡數至少有21人。

以色列軍事圍困加薩走廊（Gaza Strip），使當地出現人道危機。世界衛生組織（WHO）指出，加薩市有4間醫療機構已經在本月關閉。

加薩走廊戰爭於2023年10月爆發，起因是巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）當時襲擊以色列南部。

美國總統川普（Donald Trump）於本月26日宣稱，在最近與以色列和阿拉伯國家進行對談後，他認為即將達成一項能結束加薩走廊戰爭的協議。

當時他說道，「看起來我們已有加薩的協議，我認為這協議會讓人質獲釋，也將使戰爭結束」，但川普沒有詳述進一步的細節。

哈瑪斯一位不具名官員昨天則告訴路透社：「哈瑪斯尚未收到任何方案。」

