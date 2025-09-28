預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南韓副總理兼財長具潤哲27日從美國返抵國門後，在仁川機場表示，南韓「已與美國達成匯率協議，近期將公布細節」。

他說，已向美國財長貝森特表示，若要南韓預先以現金投資美國，就必須先談成換匯協議。他被問及換匯協議是否會告吹時說：「貝森特非常了解我們的外匯情勢。我已經提到幾個關鍵重點，我相信他們會加以考量。」

南韓總統李在明也已敦促華府，必須以「商業合理性」為基礎，促成關稅協議，同時重申首爾對換匯協議的要求。

韓元兌美元26日貶至1,414韓元兌1美元，下探5月14日以來新低，受累於美元回升、以及美方堅持首爾需「預付」3,500億美元的投資承諾。

南韓官員警告，這類安排將帶來重大外匯風險，呼籲任何最終協議都應納入無限度換匯機制，以保護南韓金融市場。

首爾當局會提出換匯協議，是因為擔心這筆3,500億美元的投資基金，可能引發龐大資本外流，導致類似1997年亞洲金融風暴的經濟災難重現。

南韓國家安保室室長魏聖洛27日接受南韓一家電視台訪問，被問到美國總統川普稱南韓必須「預付」承諾投資美國的3,500億美元時，重申南韓無法「預付」3,500億美元，「我們沒能力用現金支付3,500億美元，這點在南韓無人質疑…我們正試圖提出替代選項，目前正進行相關規劃。」

他指出，首爾希望能在下次美韓峰會取得突破。南韓預定10月31日-11月1日在慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，川普計劃出席。

他說，「關稅談判的潛在目標時點之一，為即將舉行的韓美峰會」，「我們將目標擺在慶州的APEC」。

南韓總統發言人姜由楨28日表示，美國已同意南韓並非匯率操縱國，沒有為了貿易利益操控韓元匯率。