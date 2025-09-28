快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓財長具潤哲表示，已與美方談成匯率協議。歐新社
南韓財長具潤哲表示，已與美方談成匯率協議。歐新社

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南韓副總理兼財長具潤哲27日從美國返抵國門後，在仁川機場表示，南韓「已與美國達成匯率協議，近期將公布細節」。

他說，已向美國財長貝森特表示，若要南韓預先以現金投資美國，就必須先談成換匯協議。他被問及換匯協議是否會告吹時說：「貝森特非常了解我們的外匯情勢。我已經提到幾個關鍵重點，我相信他們會加以考量。」

南韓總統李在明也已敦促華府，必須以「商業合理性」為基礎，促成關稅協議，同時重申首爾對換匯協議的要求。

韓元兌美元26日貶至1,414韓元兌1美元，下探5月14日以來新低，受累於美元回升、以及美方堅持首爾需「預付」3,500億美元的投資承諾。

南韓官員警告，這類安排將帶來重大外匯風險，呼籲任何最終協議都應納入無限度換匯機制，以保護南韓金融市場。

首爾當局會提出換匯協議，是因為擔心這筆3,500億美元的投資基金，可能引發龐大資本外流，導致類似1997年亞洲金融風暴的經濟災難重現。

南韓國家安保室室長魏聖洛27日接受南韓一家電視台訪問，被問到美國總統川普稱南韓必須「預付」承諾投資美國的3,500億美元時，重申南韓無法「預付」3,500億美元，「我們沒能力用現金支付3,500億美元，這點在南韓無人質疑…我們正試圖提出替代選項，目前正進行相關規劃。」

他指出，首爾希望能在下次美韓峰會取得突破。南韓預定10月31日-11月1日在慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，川普計劃出席。

他說，「關稅談判的潛在目標時點之一，為即將舉行的韓美峰會」，「我們將目標擺在慶州的APEC」。

南韓總統發言人姜由楨28日表示，美國已同意南韓並非匯率操縱國，沒有為了貿易利益操控韓元匯率。

南韓 美國 首爾

延伸閱讀

聯大提議全球監管AI 僅美國反對

南韓國家資料中心失火 647服務停擺 總理致歉

田徑／東亞U20錦標賽中華隊奪2金 獎牌榜排第三優於南韓

棒球亞錦賽／獎牌戰戲碼出爐！冠軍戰上演台日大戰 南韓與中國爭老三

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。