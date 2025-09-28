印度踩踏意外至少39死 警方立案調查造勢政黨高層

印度轉戰政壇的知名演員維傑昨天在坦米爾那都邦舉行政治集會，未料爆發至少釀成39死的踩踏意外。一名印度高階警官今天指出，警方已對維傑所創立政黨的高層成員立案調查。

根據印度媒體，南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）昨天發生的踩踏意外至少造成49人喪命、近100人受傷，死者包含女性和9名孩童。維傑（Vijay）當時正為他的「坦米爾勝利聯盟」（Tamilaga VettriKazhagam）造勢，該邦明年將舉行地方選舉。

高階警官塞爾瓦拉傑（V. Selvaraj）告訴路透社，坦米爾那都邦警方已對「坦米爾勝利聯盟高層成員安南德（Bussy Anand）、庫瑪（Nirmal Kumar）和馬蒂亞拉甘（V.P. Mathiyalagan）」立案；這是提出可能指控的第一步，相關調查正進行中。

塞爾瓦拉傑說：「坦米爾勝利聯盟原本是申請1萬人集會許可，但實際群眾人數暴增為兩倍以上。」

坦米爾那都邦當局已任命一個由退休法官領銜的調查委員會，負責釐清踩踏事故肇因。

維傑是過去30年來坦米爾電影最具票房號召力的演員之一，自去年創立政黨坦米爾勝利聯盟以來，公開造勢活動屢屢吸引大批群眾。

維傑表示這起在卡魯爾縣（Karur）發生的踩踏事件讓自己「心都碎了」，並承諾為罹難者家屬提供支持。

坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）也宣布，向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金。