快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

印度踩踏意外至少39死 警方立案調查造勢政黨高層

中央社／ 清奈28日綜合外電報導

印度轉戰政壇的知名演員維傑昨天在坦米爾那都邦舉行政治集會，未料爆發至少釀成39死的踩踏意外。一名印度高階警官今天指出，警方已對維傑所創立政黨的高層成員立案調查。

根據印度媒體，南部坦米爾那都邦（Tamil Nadu）昨天發生的踩踏意外至少造成49人喪命、近100人受傷，死者包含女性和9名孩童。維傑（Vijay）當時正為他的「坦米爾勝利聯盟」（Tamilaga VettriKazhagam）造勢，該邦明年將舉行地方選舉。

高階警官塞爾瓦拉傑（V. Selvaraj）告訴路透社，坦米爾那都邦警方已對「坦米爾勝利聯盟高層成員安南德（Bussy Anand）、庫瑪（Nirmal Kumar）和馬蒂亞拉甘（V.P. Mathiyalagan）」立案；這是提出可能指控的第一步，相關調查正進行中。

塞爾瓦拉傑說：「坦米爾勝利聯盟原本是申請1萬人集會許可，但實際群眾人數暴增為兩倍以上。」

坦米爾那都邦當局已任命一個由退休法官領銜的調查委員會，負責釐清踩踏事故肇因。

維傑是過去30年來坦米爾電影最具票房號召力的演員之一，自去年創立政黨坦米爾勝利聯盟以來，公開造勢活動屢屢吸引大批群眾。

維傑表示這起在卡魯爾縣（Karur）發生的踩踏事件讓自己「心都碎了」，並承諾為罹難者家屬提供支持。

坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）也宣布，向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金。

印度

延伸閱讀

印度知名演員轉戰政壇 競選造勢爆踩踏釀39死

印度台灣形象展商機達7,700萬美元

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度政治集會爆發踩踏 罹難人數增至36人

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。