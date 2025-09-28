快訊

4天前自行離開收容所…失蹤光復老翁找到了！1原因住院中

明天教師節連假最後1天 高公局估北上車潮多1.3倍、國5實施高乘載

光復突響海嘯警報！志工急逃難氣氛緊張 縣警局致歉曝原因：將內部懲處

聯合國恢復制裁伊朗 歐盟外交首長籲持續核問題談判

中央社／ 布魯塞爾28日綜合外電報導

歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，針對伊朗核子計畫恢復實施廣泛制裁一事，「絕不能成為（與伊朗之間）外交努力的終點」。

法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）透過聲明指出，歐盟將配合聯合國恢復實施相關制裁，但強調，「伊朗核子問題唯有透過談判，才能找到可長期維持的解決方案」。

本週聯合國年會期間，場邊各項延後恢復制裁的努力最終宣告失敗。

聯合國安全理事會於2006至2010年間通過的一系列制裁決議，於美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。

伊朗外交部今天發聲譴責稱，聯合國重啟制裁「毫無道理」。

核協議終止之後，中東緊張局勢預料將加劇，尤其美國與以色列之前才轟炸伊朗核設施。

伊朗 聯合國 外交部

延伸閱讀

聯合國重啟制裁 伊朗拒交出濃縮鈾 並召回駐英法德大使

李強聯大發言：提供1000萬美元 共建「南南發展機制」

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

聯大紐約開議！川普政府禁止伊朗代表團逛好市多 原因曝光

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。