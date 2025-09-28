聯合國恢復制裁伊朗 歐盟外交首長籲持續核問題談判
歐洲聯盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，針對伊朗核子計畫恢復實施廣泛制裁一事，「絕不能成為（與伊朗之間）外交努力的終點」。
法新社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）透過聲明指出，歐盟將配合聯合國恢復實施相關制裁，但強調，「伊朗核子問題唯有透過談判，才能找到可長期維持的解決方案」。
本週聯合國年會期間，場邊各項延後恢復制裁的努力最終宣告失敗。
聯合國安全理事會於2006至2010年間通過的一系列制裁決議，於美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。
伊朗外交部今天發聲譴責稱，聯合國重啟制裁「毫無道理」。
核協議終止之後，中東緊張局勢預料將加劇，尤其美國與以色列之前才轟炸伊朗核設施。
