聯合國恢復制裁 伊朗貨幣里亞爾兌美元大貶創新低
根據貨幣追蹤網站，在聯合國恢復對伊朗的制裁後，伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率今天大貶，創歷史新低。
法新社報導，根據貨幣追蹤網站Bonbast及AlanChand，在黑市匯價方面，目前每美元約兌換112萬里亞爾，約在一個月前，則是每美元兌換100萬里亞爾出頭。
10年前，伊朗與英國、德國、法國、美國、俄羅斯與中國簽署核協議，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），內容要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。
但在伊朗與西方國家的核子談判破局後，聯合國昨天恢復對伊朗發動武器禁運等廣泛制裁行動，是10年來首度祭出這類手段。
