聯合國恢復制裁伊朗 德黑蘭當局譴責毫無道理

伊朗與西方國家的核子談判破局後，聯合國恢復對德黑蘭當局發動武器禁運等廣泛制裁措施，伊朗外交部今天發聲譴責稱，聯合國重啟制裁是「毫無道理」。

伊朗10年前與英國、德國、法國、美國、俄羅斯及中國簽署核協議，正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），內容要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。

如今英、法、德3個國家指控伊朗違反協議，進而在聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）啟動制裁恢復程序。

聯合國安全理事會於2006年至2010年間通過的一系列制裁決議，在美東時間27日晚間8時（台灣時間28日上午8時）正式恢復。

法新社報導，伊朗外交部透過聲明指出：「重啟無效的決議在法律上不僅毫無根據，也毫無道理…所有國家必須避免承認這種非法局面。」

聲明還提到：「伊朗伊斯蘭共和國將堅定捍衛自身的國家權利及利益，任何旨在損害伊朗人民權益的行徑都會面臨堅決且相稱的回應。」

儘管聯合國重啟制裁，西方國家仍強調對話管道依然暢通，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）敦促伊朗「接受真誠的直接對話」。

英國、法國和德國的外交部長則發布聯合聲明說，他們將繼續尋求「新的外交解決方案，以確保伊朗永遠不會取得核武」，並呼籲德黑蘭當局「避免任何升級行動」。

儘管面臨西方國家指控，伊朗長期以來一直堅稱沒有尋求取得核武。