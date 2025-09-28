哈瑪斯稱尚未收到川普停火方案 以軍擴大攻擊加薩市

統治加薩走廊的巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」表示，尚未收到美國總統川普提出的加薩停火方案。與此同時，以色列軍隊仍持續擴大對加薩市的攻勢。

路透社報導，以色列「國土報」（Haaretz）之前報導，有消息人士稱，哈瑪斯（Hamas）原則上已同意依照川普（Donald Trump）的方案，釋放其挾持的所有以色列人質，以換取數百名巴勒斯坦囚犯獲釋，以及以軍逐步撤出加薩走廊（Gaza Strip）。

國土報並指出，川普的方案也包括終結哈瑪斯對加薩的統治，以及以色列承諾不併吞加薩、不驅逐當地巴勒斯坦居民。

但一名不願具名的哈瑪斯官員告訴路透社：「哈瑪斯尚未收到任何方案。」

川普26日曾對記者表示，「看起來我們已有加薩的協議」，但他並未透露內容細節或時程。以色列方面至今也未公開回應川普的說法。

川普預定29日與以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）會談。尼坦雅胡領導的極右派執政聯盟反對在摧毀哈瑪斯之前就終止加薩戰事。

川普26日也說，美國正在就加薩議題與中東國家密集協商，且會持續協商至達成目標為止。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）則說，川普本週向多個穆斯林為主國家的領袖提出的方案，包含一項有21點內容的中東和平計畫。

與此同時，加薩戰火仍未停歇。

以色列軍方表示，過去一天以色列戰機轟炸加薩走廊全境120個目標，地面部隊則持續深入加薩市（Gaza City）。巴勒斯坦衛生部表示，過去24小時內加薩有74人喪生。