快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

核談判陷僵局 伊朗神職領導階層面臨存亡危機

中央社／ 紐約聯合國總部28日綜合外電報導

伊朗神職統治者正面臨1979年伊斯蘭革命後最嚴峻的危機，一方面國內不滿情緒高漲，另一方面核協議談判陷入僵局，兩者相加導致國家更加孤立與分裂。

路透社報導，在伊朗與英國、法國、德國進行最後談判，仍未能化解伊朗核計畫所衍生的僵局後，聯合國（UN）27日恢復制裁伊朗。

4名伊朗官員及2名內部人士預測，與西方的談判未能取得突破，伊朗的經濟孤立將進一步加劇，並激化民眾的怒火。

然而，若伊朗接受西方的要求，恐將導致統治菁英內部分裂，並動搖「不屈服於西方壓力」的革命信念，這一原則長年形塑伊朗的強硬立場。

一名官員表示，「神職統治集團進退兩難，伊斯蘭共和國的存續岌岌可危」，「我國人民無法再承受更多經濟壓力或另一場戰爭」。

另一名官員指出，伊朗政府也日益憂心與西方的核外交談判若破裂，以色列可能再度攻擊伊朗核設施。

今年6月，以色列空襲伊朗，為一場為期12天的戰事揭開序幕，美國接著對伊朗3處核設施發動空襲，令伊朗政府大為震驚，且以伊戰事爆發時，伊朗原定幾天後與美國舉行第6輪核談判。

美國總統川普（Donald Trump）和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已警告，若伊朗恢復鈾濃縮這個可能走向發展核武的路徑，他們會毫不猶豫地再度打擊伊朗。

伊朗前議員伊梅納巴迪（Gholamali JafarzadeImenabadi）日前接受伊朗媒體訪問時表示：「考量到以色列的強硬姿態，以及美國對以色列的堅定支持，我認為爆發戰爭的機率很大。」

伊朗 以色列 美國

延伸閱讀

聯合國重啟制裁 伊朗拒交出濃縮鈾 並召回駐英法德大使

尼坦雅胡會川普前夕 以國民眾籲結束加薩戰爭

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

是時候停手了！川普：不允許以色列併吞約旦河西岸

相關新聞

預定本周公布！南韓宣布已與美國談成匯率協議

南韓表示，已與美方談成匯率協議，最快本周公布，外界緊盯能否幫助減輕對南韓匯市的疑慮。

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。