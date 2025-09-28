核談判陷僵局 伊朗神職領導階層面臨存亡危機

伊朗神職統治者正面臨1979年伊斯蘭革命後最嚴峻的危機，一方面國內不滿情緒高漲，另一方面核協議談判陷入僵局，兩者相加導致國家更加孤立與分裂。

路透社報導，在伊朗與英國、法國、德國進行最後談判，仍未能化解伊朗核計畫所衍生的僵局後，聯合國（UN）27日恢復制裁伊朗。

4名伊朗官員及2名內部人士預測，與西方的談判未能取得突破，伊朗的經濟孤立將進一步加劇，並激化民眾的怒火。

然而，若伊朗接受西方的要求，恐將導致統治菁英內部分裂，並動搖「不屈服於西方壓力」的革命信念，這一原則長年形塑伊朗的強硬立場。

一名官員表示，「神職統治集團進退兩難，伊斯蘭共和國的存續岌岌可危」，「我國人民無法再承受更多經濟壓力或另一場戰爭」。

另一名官員指出，伊朗政府也日益憂心與西方的核外交談判若破裂，以色列可能再度攻擊伊朗核設施。

今年6月，以色列空襲伊朗，為一場為期12天的戰事揭開序幕，美國接著對伊朗3處核設施發動空襲，令伊朗政府大為震驚，且以伊戰事爆發時，伊朗原定幾天後與美國舉行第6輪核談判。

美國總統川普（Donald Trump）和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已警告，若伊朗恢復鈾濃縮這個可能走向發展核武的路徑，他們會毫不猶豫地再度打擊伊朗。

伊朗前議員伊梅納巴迪（Gholamali JafarzadeImenabadi）日前接受伊朗媒體訪問時表示：「考量到以色列的強硬姿態，以及美國對以色列的堅定支持，我認為爆發戰爭的機率很大。」