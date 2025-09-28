美國部署軍艦引發入侵疑慮 委內瑞拉展開軍事演習

美國在委內瑞拉外海部署軍艦，引發入侵疑慮後，委內瑞拉今天在沿海地區進行軍事演習。

華盛頓以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署軍事船艦，近幾週以來至少攔截3艘據稱從委內瑞拉出發、載有毒品的船隻，導致14人死亡。

卡拉卡斯方面譴責美方此舉，稱這是「軍事威脅」。

今天的軍演地點包括西北部的法康州（Falcon）與東北部的蘇克里州（Sucre），並與政府同日下令的全國性防災演習同時進行。

國營電視台VTV播出的畫面顯示，委內瑞拉玻利瓦爾國民軍（National Bolivarian Armed Forces）在聖羅曼角（Cape San Roman）附近調動軍備，該地距離阿魯巴島（Aruba）南方約27公里。

演習包括對海面開炮、兩棲裝甲車從船上登陸，以及俄製Pechora防空飛彈由軍用卡車運往該地。