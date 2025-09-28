義大利破獲史上最大私菸廠 查扣逾150公噸假菸

義大利金融警察（Guardia di Finanza）今天發表聲明說，警方破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，查扣逾150公噸仿冒香菸。

法新社報導，警方在羅馬東南方市鎮卡席諾（Cassino）附近破獲一座地下工廠，占地1600平方公尺，據估計每日生產超過700萬根香菸，年產量約27億根。

根據聲明，警方搜查一處「幾乎空無一人」且「外觀毫無可疑活動跡象」的物流倉庫時，在一個紙箱內發現隱藏電源開關。此開關可控制倉庫內的液壓桿，按下後會升起一座通往地下私菸廠的鋁製隔間。

警方進入地下後發現一座「名副其實的現代化工廠」，以最先進技術標準興建，設有3條菸草加工與仿冒香菸包裝產線。

金融警察補充說，這座非法工廠每分鐘可生產約5000根香菸，還設置通風系統防止製菸途中排放外洩。工廠內的臨時住處設有18張床舖和衛浴設備，還有用餐區及就地維修機具空間。

警方估算，該工廠創造的年營收超過9億歐元（新台幣約320億元），強調「目前為止發現其逃漏稅金額約達6億歐元」，並表示已查出若干嫌疑人，其中1人已落網。

