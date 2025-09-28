快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

義大利破獲史上最大私菸廠 查扣逾150公噸假菸

中央社／ 羅馬27日綜合外電報導

義大利金融警察（Guardia di Finanza）今天發表聲明說，警方破獲該國史上最大規模的非法私菸廠，查扣逾150公噸仿冒香菸。

法新社報導，警方在羅馬東南方市鎮卡席諾（Cassino）附近破獲一座地下工廠，占地1600平方公尺，據估計每日生產超過700萬根香菸，年產量約27億根。

根據聲明，警方搜查一處「幾乎空無一人」且「外觀毫無可疑活動跡象」的物流倉庫時，在一個紙箱內發現隱藏電源開關。此開關可控制倉庫內的液壓桿，按下後會升起一座通往地下私菸廠的鋁製隔間。

警方進入地下後發現一座「名副其實的現代化工廠」，以最先進技術標準興建，設有3條菸草加工與仿冒香菸包裝產線。

金融警察補充說，這座非法工廠每分鐘可生產約5000根香菸，還設置通風系統防止製菸途中排放外洩。工廠內的臨時住處設有18張床舖和衛浴設備，還有用餐區及就地維修機具空間。

警方估算，該工廠創造的年營收超過9億歐元（新台幣約320億元），強調「目前為止發現其逃漏稅金額約達6億歐元」，並表示已查出若干嫌疑人，其中1人已落網。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

私菸 警察 仿冒

延伸閱讀

最講究「平衡和簡單」 專家推薦3種義大利麵是廚師的最愛

「該死的中國人老咳嗽」 義大利名將穆塞蒂打中網翻車

「最美女董座」遭限制出境出海 原訂搭阿聯酋赴義大利行程泡湯

樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

印度知名演員轉戰政壇 競選造勢爆踩踏釀39死

印度南部的坦米爾那都邦（Tamil Nadu）邦長表示，由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日一場競選造勢大會爆發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。