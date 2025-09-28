摩爾多瓦議會選舉登場 親歐親俄結果受矚

摩爾多瓦今天舉行議會選舉，結果最快晚上出爐。摩爾多瓦政府與歐盟同聲指責俄羅斯「高度干涉」。如果反對派獲勝，目前親歐路線的摩爾多瓦可能轉向親俄。

法新社報導，摩爾多瓦是烏克蘭鄰國，也是歐盟候選國。長期以來，國家要與歐盟建立更緊密關係，還是要與莫斯科維持蘇聯時代關係，方向一直陷入分歧。

大部分民調顯示，自2021年以來執政、立場親歐的行動團結黨（PAS）目前在選舉中領先。但分析人士表示，最終結果尚難確定。

摩爾多瓦各地投票所今天上午7時開放，晚上9時關閉，預計結果將於稍晚公布。

親歐的行動團結黨（PAS）總統桑杜（Maia Sandu）宣稱這次選舉是摩爾多瓦「最重要的選舉，並警告不要進一步落入莫斯科圈套。」

桑杜26日在社群媒體X表示：「選舉結果將決定我們是鞏固民主、加入歐盟，還是讓俄羅斯將我們拖回灰色地帶，使我們成為地區風險。」

歐盟表示，摩爾多瓦正面臨來自俄羅斯「前所未有的假訊息宣傳」。總理雷奇安（Dorin Recean）警告，「我們的國家正遭受圍攻」。1

對於這次摩爾多瓦選舉，俄羅斯被指控在網路散播假訊息、試圖買票，以及煽動騷亂，不過莫斯科否認。摩爾多瓦親俄的反對派，指責行動團結黨策劃詐欺。

摩爾多瓦是歐洲最貧窮國家之一，人口240萬。選民對經濟困境感到沮喪，並對自2022年莫斯科入侵烏克蘭後，努力加入歐盟的作法表示懷疑。

在上次議會選舉獲得多數席位的行動團結黨如果落敗，可能會為摩爾多瓦加入歐盟的努力帶來阻礙。

投票前夕，檢察官針對當局所稱「選舉腐敗」和「破壞穩定企圖」進行數百次搜查，並逮捕數十人。

選舉委員會26日也以資金違常為由，將兩個親俄政黨排除在選舉之外，反對派對此猛烈抨擊。

摩爾多瓦指責俄羅斯花費數億歐元的「髒錢」干預選舉。

雷奇安昨天在行動團結黨的集會表示：「這是最大規模的干預，也是自1991年摩爾多瓦共和國獨立以來最重要的選舉。」

分析人士表示，投票率將是這次選舉關鍵，尤其是傾行動團結黨的龐大海外僑胞團體，以及親俄分離主義地區的「聶斯特河沿岸」（Transnistria）。

約有20個政黨和獨立候選人將角逐101個國會席次。親俄反對派領袖之一、前社會主義黨（SocialistParty）總統多東（Igor Dodon）表示，他「確信反對派將獲得多數席次」。