俄軍猛轟 對基輔發動3年半來最大規模空襲

中央社／ 基輔28日綜合外電報導

獨立監測單位表示，俄羅斯軍方今天凌晨對烏克蘭首都基輔發動了3年半以來最大規模的攻擊之一。烏國外交部表示，俄軍徹夜對烏發射了「數百架無人機及飛彈」。

綜合法新社和路透社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文表示，俄軍空襲摧毀多棟住宅大樓且「造成平民傷亡」，他呼籲國際社會必須讓俄羅斯為任何進一步的局勢升級付出最高昂的代價。

此外，大批無人機盤旋基輔（Kyiv）及周邊地區，空防部隊整夜交戰。

多數市民湧進深入地底的地鐵站避難，全國多處亦已發布空襲警報。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，首都遭遇「大規模」襲擊，呼籲居民留在防空避難設施。他於通訊軟體Telegram發文表示，基輔當地已知5人受傷並送醫治療。

烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）首長也指出，俄軍攻擊導致當地至少4人受傷。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「住宅與基礎設施再度成為攻擊目標，再次展現這是針對平民的戰爭。」

他強調，「對這類行徑烏方必定有所回應，西方各國針對俄羅斯的經濟制裁也必須加強。」

