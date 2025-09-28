快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

謠傳不孕 巴基斯坦家長拒讓女兒接種子宮頸癌疫苗

中央社／ 伊斯蘭馬巴德28日綜合外電報導

巴基斯坦首次推動全國預防子宮頸癌疫苗注射計畫，但因謠傳疫苗會導致不孕等錯誤說法，家長因此讓醫護人員吃閉門羹 ，甚至有學校因此停課多日。

巴基斯坦這次實施接種HPV疫苗計畫，原設目標應有1100萬名女孩接受施打，但截至今天計畫結束時，僅約半數完成接種。

HPV疫苗是為了預防「人類乳突病毒」（HPV）感染而設計的疫苗，可預防子宮頸癌等疾病。

法新社報導，巴基斯坦長期流傳著一種陰謀論，說西方製造疫苗目的在抑制穆斯林人口增長，這類說法也經常出現在網路上。同時，還有謠言指稱疫苗會影響年輕女孩的荷爾蒙，甚至助長婚前性行為。而在當地，婚前性行為是項禁忌。

疫苗工作人員賽哈拉（Ambreen Zehra）在喀拉蚩（Karachi）一處中下階層社區挨家挨戶拜訪時告訴法新社說：「有些人拒絕配合，甚至關門不理我們，還有人故意隱瞞女兒的年齡。」

不願透露姓名的聯邦衛生官員指出，最終只約一半的女孩有接種。

拉瓦爾品第（Rawalpindi）近郊的一名教師透露，在她任教的學校中，因學生家長拒絕同意，導致沒有任何學生接種疫苗，她說，這種狀況也發生在其他鄉村學校。

另一名衛生官員指出，一些私立學校甚至以停課數日方式，來規避疫苗工作人員造訪。

世界衛生組織（WHO）核准HPV疫苗預防子宮頸癌，這是安全又具科學基礎的計畫，長期來在全球逾150國家拯救無數性命。

子宮頸癌在巴基斯坦等中低收入國家尤為致命，根據聯合國兒童基金會（UNICEF），每年約有5000名巴國女性罹患子宮頸癌，約2/3不治身亡，而實際數字可能更高。

疫苗 子宮頸癌 巴基斯坦

延伸閱讀

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

皮蛇疼如電擊火燒 新北即起擴大全額補助帶狀疱疹疫苗對象

流感升溫／張淑卿：預防勝於治療，高齡疫苗政策需「與時俱進」

流感升溫／黃立民：長者流感疫苗保護力差，應改打新疫苗與國際接軌

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

「魷魚遊戲」真人版…三星家族會長被爆每周花大錢「選妃」

南韓三星家族成員、CJ集團會長李在賢（Lee Jay-Hyun）近日遭韓媒「Dispatch」爆料，每周舉辦高度隱密的奢...

丹麥最大軍事基地也現無人機 彭博：俄升高混合戰試探

北大西洋公約組織（NATO）27日表示，因應近日丹麥遭無人機入侵事件，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備...

納瓦羅：新關稅能將供應鏈轉移回國 將終結中對美控制

川普總統25日在「真實社群」(Truth Social)上連發數則貼文，宣布最新一輪關稅將於10月1日生效，針對藥品、家...

印度知名演員轉戰政壇 競選造勢爆踩踏釀39死

印度南部的坦米爾那都邦（Tamil Nadu）邦長表示，由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日一場競選造勢大會爆發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。