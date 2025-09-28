快訊

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

失落近百年馬蘭珠花頭飾 阿美族青年復刻曼谷展出

中央社／ 曼谷28日專電

正在泰國駐村創作的台東阿美族青年王建傑，近日在曼谷展出馬蘭部落的復刻珠花頭飾，今天下午將舉辦工作坊。他說，能在曼谷分享消失近百年的原民文化深具意義，也能讓部落耆老看到工藝傳承的價值。

今年34歲的阿美族青年王建傑（Siwa）自23日起，在曼谷的泰國創意設計中心（TCDC）展出台東阿美族馬蘭部落的珠花頭飾，吸引許多泰國民眾駐足參觀，了解台灣的原民文化。

王建傑說，很多泰國人對台灣原住民感到好奇，大多都是第一次看到馬蘭頭飾。也有人和他分享，台灣原住民圖騰和泰北文化有點相似，反應熱烈。

台東縣政府文化處在社群網站指出，馬蘭頭飾最早出現在1930年代，因當時日本政府禁止族人穿著傳統服飾或進行儀式，因而導致這項工藝逐漸消失，最終只留存在族人記憶與老照片中。

王建傑告訴中央社，過去曾看過馬蘭頭飾的照片，但不太熟悉，直至2017年從台中搬回台東部落後，才開始深入探討馬蘭頭飾的歷史和工藝技術。

他透過文獻研究、田野調查、及與耆老對話，慢慢地找出馬蘭頭飾原本的樣貌，並運用現代材質復刻這頂失落近百年的頭飾。

王建傑坦言，復刻馬蘭頭飾的過程相當艱辛，因部分耆老並不認可這項計畫，他花了很多心力和時間溝通，才讓部落長輩了解文化傳承的意義。

對於能在曼谷展出，王建傑非常感動，他說，馬蘭頭飾能走出台東，讓這項失落的工藝在泰國重現，深具意義，「在曼谷展覽，不僅能讓更多人認識台灣的原民文化，也能讓在台東部落的長輩，看到復刻馬蘭頭飾的價值。」

已在泰國駐村逾一個月的王建傑提及，他對泰國能完整保留傳統文化，印象深刻，另外，看到王室、政府和民眾能和諧共存，也讓他覺得相當特別。

王建傑今天下午將在展區舉辦珠花工作坊，希望透過手工串珠，讓泰國民眾體驗復刻馬蘭頭飾的工藝傳承過程。

泰國 台東

延伸閱讀

泰國墜崖孕婦王暖暖離婚案開庭 夫家索3000萬 法院擇期宣判

被夫推落崖…王暖暖離婚要等到70歲？跨國審理有3難點

曼谷市區馬路嚴重塌陷！汽車電線桿掉入天坑 泰國當局調查中

影／曼谷驚現50公尺天坑！汽車電線桿瞬間被吞沒 驚險場面曝光

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國...

中國犯台的「黑魔法」是它！紐時專欄：擁3未知要素、低調如幽浮的威脅

紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）27日撰文將無人機比喻為「黑魔法」，強調這項技術來源不明、能力不定且用...

想如蔡依林般「完美睡眠」？ 小心反而壓力過大而失眠

藝人蔡依林因為分享自己「每天晚上9點半就入睡」，意外掀起一股早睡潮，也讓許多人開始重視「完美睡眠」與「健康睡眠」。但在講究睡好一覺之外，專家也警告過度追求完美睡眠，恐適得其反。

「映像管電視」還有市場？90年代情懷催生懷舊產業鏈

牆前導言，不列入主文：CRT電視因懷舊魅力與收藏價值，再度成為玩家追逐的對象。雖然重量與有害物質增加維修門檻，卻也讓專業技術與相關服務逐漸成為小眾需求。從維修師、升頻器到轉售市場，一條隱形產業鏈正悄然浮現。這股潮流，不僅承載情感記憶，也透露出市場正在發生的微妙變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。