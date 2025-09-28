失落近百年馬蘭珠花頭飾 阿美族青年復刻曼谷展出

正在泰國駐村創作的台東阿美族青年王建傑，近日在曼谷展出馬蘭部落的復刻珠花頭飾，今天下午將舉辦工作坊。他說，能在曼谷分享消失近百年的原民文化深具意義，也能讓部落耆老看到工藝傳承的價值。

今年34歲的阿美族青年王建傑（Siwa）自23日起，在曼谷的泰國創意設計中心（TCDC）展出台東阿美族馬蘭部落的珠花頭飾，吸引許多泰國民眾駐足參觀，了解台灣的原民文化。

王建傑說，很多泰國人對台灣原住民感到好奇，大多都是第一次看到馬蘭頭飾。也有人和他分享，台灣原住民圖騰和泰北文化有點相似，反應熱烈。

台東縣政府文化處在社群網站指出，馬蘭頭飾最早出現在1930年代，因當時日本政府禁止族人穿著傳統服飾或進行儀式，因而導致這項工藝逐漸消失，最終只留存在族人記憶與老照片中。

王建傑告訴中央社，過去曾看過馬蘭頭飾的照片，但不太熟悉，直至2017年從台中搬回台東部落後，才開始深入探討馬蘭頭飾的歷史和工藝技術。

他透過文獻研究、田野調查、及與耆老對話，慢慢地找出馬蘭頭飾原本的樣貌，並運用現代材質復刻這頂失落近百年的頭飾。

王建傑坦言，復刻馬蘭頭飾的過程相當艱辛，因部分耆老並不認可這項計畫，他花了很多心力和時間溝通，才讓部落長輩了解文化傳承的意義。

對於能在曼谷展出，王建傑非常感動，他說，馬蘭頭飾能走出台東，讓這項失落的工藝在泰國重現，深具意義，「在曼谷展覽，不僅能讓更多人認識台灣的原民文化，也能讓在台東部落的長輩，看到復刻馬蘭頭飾的價值。」

已在泰國駐村逾一個月的王建傑提及，他對泰國能完整保留傳統文化，印象深刻，另外，看到王室、政府和民眾能和諧共存，也讓他覺得相當特別。

王建傑今天下午將在展區舉辦珠花工作坊，希望透過手工串珠，讓泰國民眾體驗復刻馬蘭頭飾的工藝傳承過程。