中國犯台的「黑魔法」是它！紐時專欄：擁3未知要素、低調如幽浮的威脅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
哥本哈根機場22日遭無人機群侵擾，丹麥警方緊急封鎖機場，限制所有飛機起降。法新社
紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）27日撰文將無人機比喻為「黑魔法」，強調這項技術來源不明、能力不定且用途難測，正在改變戰爭的樣貌，可能在未來台海戰爭中發揮難以預測的作用。同時，驅動無人機發展的人工智慧（AI）同樣充滿未知，卻已劇烈影響金融乃至軍事領域。他提醒，面對這樣的世界，唯一的答案是提高警戒。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）25日發布聲明，談及「神秘無人機」頻繁出現在丹麥關鍵基礎設施上空，這項聲明形同戰時動員。她暗示俄羅斯可能涉及此事，但並未明確點名，只強調當局已經提升警戒並準備多種應對情境。度查特認為，這種曖昧的回應正凸顯無人機的特殊性，它不像戰車與戰機般有存在感，卻能以低調到近乎幽浮的方式製造威脅。

「任何足夠先進的科技，都與魔法無異。」度查特表示，看著丹麥總理的聲明和無人機影音，他對英國科幻作家克拉克（Arthur C. Clarke）這句名言有了新的理解。

度查特認為，那種神祕與詭譎如魔法般的不安，往往出現在人類邁入某些新科技的時刻，不僅在於技術如何運作，更在於它做了什麼、從哪裡來，以及未來可能做到什麼。無人機正好符合這些特質：來源不明、能力不定且用途難測。

無人機的真正潛力還沒完全展現。度查特描述，今年以色列已經利用無人機讓伊朗嚐到意外的打擊，美國至今不知道中國無人機在台海戰爭中可能發揮什麼作用，而美方希望中國同樣無法確定美國無人機能做到什麼。至於美國政府不斷對外釋放與UFO有關的神祕行動，可能只是幌子，真正的目的可能是要掩飾在無人機技術方面取得某些進展。

度查特進一步指出，推動這場「黑魔法革命」的背後力量其實是人工智慧（AI）。AI的影響已經全面展開，從金融市場到軍事領域，都因大型科技公司對AI的豪賭而劇烈波動，但沒有人能真正說清楚，這項技術在未來2年或未來10年究竟會走向何方。

度查特自認身為評論員，部分職責是預測「後天的世界會是什麼樣子」，但是他對於AI甚或無人機，「從未感受到如此強烈的無能為力」。

度查特以19世紀鐵路初興時的社會氛圍來比喻，當時有人憧憬「登月鐵路」，有人斷言產業必然崩潰，有人甚至相信火車會衍生出自我意識。這種瘋狂的幻想與恐懼交織，正與今日圍繞無人機與AI的未知感如出一轍。

「面對這樣的世界，你能合理說些什麼？」度查特最後引述丹麥總理佛瑞德里克森的聲明，強調唯一的答案是：「提高警戒，為各種情境做好準備。」

