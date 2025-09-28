印度政治集會疑主角遲到釀踩踏 救護車都無法進入

印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）昨天一場政治集會發生踩踏事件，至少造成逾39死、近100傷。據了解，由於集會主角大遲到，讓當地聚集越來越多民眾，恐為場面失控的關鍵。

新德里電視台（NDTV）報導，知名演員維傑（Vijay）轉戰政壇，27日晚間在清奈（Chennai）西南部近400公里的卡魯爾（Karur）舉辦造勢，集會中發生踩踏事件，目前超過39人喪命，其中包括女性和9名孩童，另有近100人受傷。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，坦米爾那都警方表示，集會原定下午3時開始，但維傑遲到至晚間7時30分才抵達，讓原本準備提供1萬人參加活動的場地，擠進比預定情況多好幾倍的民眾。

事發當時有近5萬人聚集在現場聽著維傑演講，當情況突然變得混亂，維傑暫停演講，並試圖安撫群眾，還呼喊安全人員協助控制場面，但情況依舊失控。

今日印度（India Today）報導指出，昏倒的孩子被救護車緊急送到附近的醫院，其中有幾人的情況危急，「救護車在人群中艱難的前進，病人被送到醫院的時間因此有所延誤」。

坦米爾那都執政黨「德拉維達進步聯盟」（DMK）發言人安納杜萊（Saravanan Annadurai）在事發後稱維傑應該為這場悲劇負責。

安納杜萊指控維傑用拖延戰術，故意將集會開始的時間延後，以增加現場人數，才會因過度擁擠引發踩踏事件，「人們被迫在烈日下等了好幾個小時後，維傑才趕到現場」。

安納杜萊也質疑，現場怎麼會讓人數超過可負荷的上限，且沒有遵守任何安全規章。

坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）稱事態發展令人憂心，並說已下令當局提供一切可能的協助，他在社群平台X上寫：「來自卡魯爾的消息讓人擔憂，我已立即指示被送到醫院的民眾，提供一切醫療救治。」

史達林也宣布，向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金，並成立調查委員會釐清事故原委。

維傑用坦米爾那都語在X上寫道：「我的心都碎了，我沉浸在難以忍受、難以言喻的痛苦和悲傷中，我要向卡魯爾罹難者的家人，致上最深切的哀悼與慰問，也祈禱那些在醫院接受治療的人們早日康復。」