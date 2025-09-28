快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

印度政治集會疑主角遲到釀踩踏 救護車都無法進入

中央社／ 新德里28日專電

印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）昨天一場政治集會發生踩踏事件，至少造成逾39死、近100傷。據了解，由於集會主角大遲到，讓當地聚集越來越多民眾，恐為場面失控的關鍵。

新德里電視台（NDTV）報導，知名演員維傑（Vijay）轉戰政壇，27日晚間在清奈（Chennai）西南部近400公里的卡魯爾（Karur）舉辦造勢，集會中發生踩踏事件，目前超過39人喪命，其中包括女性和9名孩童，另有近100人受傷。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，坦米爾那都警方表示，集會原定下午3時開始，但維傑遲到至晚間7時30分才抵達，讓原本準備提供1萬人參加活動的場地，擠進比預定情況多好幾倍的民眾。

事發當時有近5萬人聚集在現場聽著維傑演講，當情況突然變得混亂，維傑暫停演講，並試圖安撫群眾，還呼喊安全人員協助控制場面，但情況依舊失控。

今日印度（India Today）報導指出，昏倒的孩子被救護車緊急送到附近的醫院，其中有幾人的情況危急，「救護車在人群中艱難的前進，病人被送到醫院的時間因此有所延誤」。

坦米爾那都執政黨「德拉維達進步聯盟」（DMK）發言人安納杜萊（Saravanan Annadurai）在事發後稱維傑應該為這場悲劇負責。

安納杜萊指控維傑用拖延戰術，故意將集會開始的時間延後，以增加現場人數，才會因過度擁擠引發踩踏事件，「人們被迫在烈日下等了好幾個小時後，維傑才趕到現場」。

安納杜萊也質疑，現場怎麼會讓人數超過可負荷的上限，且沒有遵守任何安全規章。

坦米爾那都邦長史達林（M.K. Stalin）稱事態發展令人憂心，並說已下令當局提供一切可能的協助，他在社群平台X上寫：「來自卡魯爾的消息讓人擔憂，我已立即指示被送到醫院的民眾，提供一切醫療救治。」

史達林也宣布，向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金，並成立調查委員會釐清事故原委。

維傑用坦米爾那都語在X上寫道：「我的心都碎了，我沉浸在難以忍受、難以言喻的痛苦和悲傷中，我要向卡魯爾罹難者的家人，致上最深切的哀悼與慰問，也祈禱那些在醫院接受治療的人們早日康復。」

印度 失控 救護車

延伸閱讀

印度政治集會爆發踩踏 罹難人數增至36人

印度演員政治人物造勢爆發踩踏 29死50傷

TPBL／新血注入 選秀榜眼曾信武加盟特攻

TPBL／瑞典帥哥飛克回歸特攻 保加利亞隊長也加盟

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國...

中國犯台的「黑魔法」是它！紐時專欄：擁3未知要素、低調如幽浮的威脅

紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）27日撰文將無人機比喻為「黑魔法」，強調這項技術來源不明、能力不定且用...

想如蔡依林般「完美睡眠」？ 小心反而壓力過大而失眠

藝人蔡依林因為分享自己「每天晚上9點半就入睡」，意外掀起一股早睡潮，也讓許多人開始重視「完美睡眠」與「健康睡眠」。但在講究睡好一覺之外，專家也警告過度追求完美睡眠，恐適得其反。

「映像管電視」還有市場？90年代情懷催生懷舊產業鏈

牆前導言，不列入主文：CRT電視因懷舊魅力與收藏價值，再度成為玩家追逐的對象。雖然重量與有害物質增加維修門檻，卻也讓專業技術與相關服務逐漸成為小眾需求。從維修師、升頻器到轉售市場，一條隱形產業鏈正悄然浮現。這股潮流，不僅承載情感記憶，也透露出市場正在發生的微妙變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。