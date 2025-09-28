快訊

陳珮琪質疑「喝北所水約半年就會跑出石頭」 北所駁斥：均符規範

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

澳洲總理：會見英王查爾斯 未談公投改制共和

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他與英王查爾斯三世（King Charles III）在蘇格蘭會面時，並未提及澳洲改制為共和國的問題。

路透社報導，英王查爾斯三世是包括英國、澳洲、紐西蘭在內15個「大英國協王國」（Commonwealthrealms）元首，儘管這個角色基本上僅屬儀式性質。

澳洲長期以來一直在辯論是否應保留一位遙遠的君主作為國家元首。1999年，澳洲舉行公投決定是否改制共和，最終55%的選民反對。

艾班尼斯在今天的電視談話中表示，他曾在蘇格蘭高地（Scottish Highlands）巴爾莫勒爾堡（BalmoralCastle）與查爾斯三世單獨會談。

當被問及是否向查爾斯三世提出任何就澳洲成為共和國舉行公投的計畫時，艾班尼斯向澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）表示：「沒有。我想我早已明確表示，我希望在擔任總理期間舉行1次公投，我們也確實這樣做。」

艾班尼斯領導的中間偏左工黨（Labor）政府，已在2023年10月提出修憲承認原住民的全民公投，不過並沒成功。

查爾斯三世是唯一曾在澳洲居住過的英國君主，他去年10月曾訪問澳洲，也是13年以來英國在位君主首次訪問澳洲。

澳洲 查爾斯三世 艾班尼斯

延伸閱讀

NBA／澳洲聯賽史上最大齡菜鳥！3冠麥基首秀狂砍32分13籃板

新北市美術館委製計畫 「楊嘉輝：展亭」

川普赴英國是訪問 美英將公布逾100億美元協議

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

相關新聞

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會26日公布最新評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的...

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

印度知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）27日在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）卡魯爾縣（Karur）舉辦造勢，發生...

時隔10年！聯合國今起重啟對伊朗制裁 德黑蘭預告強烈回應

路透報導，聯合國在台灣時間28日上午8時以伊朗違反2015年核協議為依據，透過「回彈機制」快速重啟對伊朗制裁，這是聯合國...

中國犯台的「黑魔法」是它！紐時專欄：擁3未知要素、低調如幽浮的威脅

紐約時報專欄作家度查特（Ross Douthat）27日撰文將無人機比喻為「黑魔法」，強調這項技術來源不明、能力不定且用...

想如蔡依林般「完美睡眠」？ 小心反而壓力過大而失眠

藝人蔡依林因為分享自己「每天晚上9點半就入睡」，意外掀起一股早睡潮，也讓許多人開始重視「完美睡眠」與「健康睡眠」。但在講究睡好一覺之外，專家也警告過度追求完美睡眠，恐適得其反。

「映像管電視」還有市場？90年代情懷催生懷舊產業鏈

牆前導言，不列入主文：CRT電視因懷舊魅力與收藏價值，再度成為玩家追逐的對象。雖然重量與有害物質增加維修門檻，卻也讓專業技術與相關服務逐漸成為小眾需求。從維修師、升頻器到轉售市場，一條隱形產業鏈正悄然浮現。這股潮流，不僅承載情感記憶，也透露出市場正在發生的微妙變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。