澳洲總理：會見英王查爾斯 未談公投改制共和

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他與英王查爾斯三世（King Charles III）在蘇格蘭會面時，並未提及澳洲改制為共和國的問題。

路透社報導，英王查爾斯三世是包括英國、澳洲、紐西蘭在內15個「大英國協王國」（Commonwealthrealms）元首，儘管這個角色基本上僅屬儀式性質。

澳洲長期以來一直在辯論是否應保留一位遙遠的君主作為國家元首。1999年，澳洲舉行公投決定是否改制共和，最終55%的選民反對。

艾班尼斯在今天的電視談話中表示，他曾在蘇格蘭高地（Scottish Highlands）巴爾莫勒爾堡（BalmoralCastle）與查爾斯三世單獨會談。

當被問及是否向查爾斯三世提出任何就澳洲成為共和國舉行公投的計畫時，艾班尼斯向澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp）表示：「沒有。我想我早已明確表示，我希望在擔任總理期間舉行1次公投，我們也確實這樣做。」

艾班尼斯領導的中間偏左工黨（Labor）政府，已在2023年10月提出修憲承認原住民的全民公投，不過並沒成功。

查爾斯三世是唯一曾在澳洲居住過的英國君主，他去年10月曾訪問澳洲，也是13年以來英國在位君主首次訪問澳洲。