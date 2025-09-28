札波羅熱核電廠斷電4天 烏俄互控攻擊電力線

快訊

中央社／ 基輔27日綜合外電報導

俄羅斯佔領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）已連續4天斷電，烏克蘭與俄羅斯今天互控對方攻擊電力線。

雖然這座歐洲最大的核電廠因靠近前線常常斷電，但這次是迄今為止持續時間最長的，專家警告事故風險可能提高。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群平台X表示：「由於俄羅斯的行動，札波羅熱核電廠已經連續第4天無電可用。」

2022年俄烏戰爭初期札波羅熱核電廠即被俄羅斯控制。俄羅斯表示，23日，也就是烏克蘭攻擊電網後，札波羅熱核電廠一直透過備用電源供電。

該電廠由莫斯科支持的營運方在Telegram上表示：「2025年9月23日起，札波羅熱核電廠的電力供應由備用柴油發電機提供。」

營運方補充，有「充足」的柴油儲備能支撐「長時間」運作，但未進一步說明。

