「一首搖滾上月球」聖保羅放映 罕爸精神跨國傳遞

中央社／ 聖保羅27日專電

巴西聖保羅僑教中心今天舉行紀錄片「一首搖滾上月球」放映暨映後座談，吸引近百名僑胞與巴西友人參與；片中台灣罕病家庭父親挑戰音樂祭的故事跨越語言與文化，在南美洲激盪出感動與省思，現場氣氛溫暖而深刻。

「一首搖滾上月球」由導演黃嘉俊歷時6年拍攝，紀錄6位罕病家庭的父親組成「睏熊霸」樂團，挑戰登上貢寮海洋音樂祭的歷程。影片不僅展現罕病家庭的堅韌與創意，也以音樂為媒介，傳遞愛與希望的力量。該片曾榮獲台北電影節觀眾票選獎與金馬獎最佳原創電影歌曲。

紀錄片主角之一巫錦輝（巫爸）飛越半個地球親臨現場，與觀眾分享罕病家庭的照護歷程與心路轉折。他坦言，面對兩個罹患尼曼匹克症的孩子，曾陷入絕望與自我懷疑，但在信仰與社群支持下，他選擇勇敢面對痛苦，並創立「不落跑老爸俱樂部」，讓罕病家庭的父親們彼此扶持、用音樂療癒。

巫爸在座談中回應觀眾提問時說：「照顧孩子讓我學會堅強也柔軟，除了對孩子唱I love you，我也要學習對妻子唱。」他坦承夫妻關係曾因照顧壓力而疏離，但如今努力修復，學習擁抱與表達情感。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜致詞表示，巫爸與其他罕爸在痛苦中尋找生命意義，將考驗轉化為使命，是「罕見幸福」的最佳見證。聖保羅文教中心主任尤正才則強調，電影語言超越文化，能引發人性光輝的共鳴，期待巴西更加認識台灣電影與文化。

巴西觀眾也踴躍提問與分享，有人感嘆：「巴西若有這樣罕病兒的爸爸，大都會落跑，台灣爸爸真的難得。」巫爸則回應：「全世界的男人都不像外表那麼堅強，環境教育很重要。男兒有淚不輕彈，但我學會了，男人要哭就哭。」

放映會由台巴藝術文化交流協會主辦，巴西大安教會與巴西台灣青年協會協辦。台巴藝術文化交流協會會長謝如欣表示，希望透過這部紀錄片，喚起社會對罕病家庭的關注與支持。協會自成立以來，持續推動台灣文化在巴西的交流與落地，已成為軟性外交的重要橋梁。

巴西 海洋音樂祭 觀眾

